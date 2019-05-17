Люди не знали о закрытии маршрута 11 трамвая и продолжали ждать транспорт

В пятницу вечером в Риге на остановках маршрута 11 трамвая люди продолжали ждать транспорт, так как не были проинформированы, что движение остановлено.
И.о. председателя Рижской думы Олег Буров поручил незамедлительно, с сегодняшнего дня, закрыть движение трамваев по Брасскому мосту.
Как удалось выяснить агентству LETА, потенциальные пассажиры около 20:30 продолжали ждать транспорт на остановках, хотя он больше не ходит. На остановках не было никаких сообщений о том, что движение по маршруту закрыто.
Многим со стороны Межапарка пришлось идти пешком через мост и далее по улице Миера.
Как сообщалось, для обеспечения пассажирских перевозок по закрытому 11-му трамвайному маршруту будет усилена интенсивность курсирования 9-го автобуса, а с субботы, 18 мая, по маршруту 11-го трамвая будет курсировать специальный автобус.