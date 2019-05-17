Буров приказал незамедлительно закрыть движение трамваев по Брасскому мосту

И.о. председателя Рижской думы Олег Буров поручил незамедлительно, с сегодняшнего дня, закрыть движение трамваев по Брасскому мосту. Об этом агентству LETA сообщил он сам.
Сегодня на совещании Госполиции и Госбюро по контролю за строительством было решено ограничить движение транспорта по Брасскому мосту - общая масса одного транспортного средства не должна превышать 30 тонн. Так как низкопольные трамваи Rīgas satiksme превышают этот вес, решено закрыть их движение по мосту.
На оперативном совещании Rīgas satiksme сегодня будет решено, можно ли пустить по Брасскому мосту трамваи более старой модели или автобусы, которые укладываются в установленные ограничения.
По Брасскому мосту курсируют 11-й трамвай и 9-й автобус.