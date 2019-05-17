По закрытому маршруту 11-го трамвая будет курсировать специальный автобус

Сегодня на совещании Госполиции и Госбюро по контролю за строительством было решено ограничить движение транспорта по Брасскому мосту - общая масса одного транспортного средства не должна превышать 30 тонн. Так как низкопольные трамваи Rīgas satiksme превышают этот вес, решено закрыть их движение по мосту.