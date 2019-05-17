Пт, 17.05.2019
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По закрытому маршруту 11-го трамвая будет курсировать специальный автобус

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Рижский трамвай

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Для обеспечения пассажирских перевозок по закрытому 11-му трамвайному маршруту будет усилена интенсивность курсирования 9-го автобуса, а с субботы, 18 мая, по маршруту 11-го трамвая будет курсировать специальный автобус, сообщили агентству LETA в муниципальном предприятии общественного транспорта Rīgas satiksme.

Как сообщалось, и.о. председателя Рижской думы Олег Буров поручил незамедлительно, с сегодняшнего дня, закрыть движение трамваев по Брасскому мосту.

Сегодня на совещании Госполиции и Госбюро по контролю за строительством было решено ограничить движение транспорта по Брасскому мосту - общая масса одного транспортного средства не должна превышать 30 тонн. Так как низкопольные трамваи Rīgas satiksme превышают этот вес, решено закрыть их движение по мосту.

По Брасскому мосту курсируют 11-й трамвай и 9-й автобус.

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