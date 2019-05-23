Осталось меньше месяца до того, как Майрис Бриедис выйдет на ринг, чтобы провести полуфинальный бой в рамках второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии. Латвийский боксёр уже начал спарринги, а к команде Бриедиса присоединился его первый тренер. Возможно, у Бриедиса снова появится возможность боксировать за титул чемпиона мира.

Бой Майриса Бриедиса и поляка Кшиштофа Гловацки состоится 15 июня в "Арене Рига". Оба боксёра являются экс-чемпионами мира в первой весовой категории. Ранее Бриедису принадлежал чемпионский пояс WBC, а Гловацки - WBO.

На счету Гловацки и Бриедиса за время профессиональной карьеры лишь одно поражение - от украинского боксёра Александра Усика.

"На прошлой неделе мы начали спарринги, которые продлятся около месяца. За неделю до боя начнутся пресс-конференции, открытые тренировки, взвешивание", - рассказал порталу TVNET менеджер Бриедиса Раймонд Зепс.

"Сейчас в спаррингах принимает участие семь партнёров, но, возможно, к нам присоединиться восьмой, если будет такая необходимость. Все они из разных стран Европы".

В 2017 году перед боем Бриедиса с кубинцем Майком Пересом латвийский боксёр на пресс-конференции признался, что он "голоден", как по боксу, так и в прямом смысле этого слова. В течении месяца ему нужно было похудеть на 11 кг, чтобы без проблем оказаться в первой весовой категории (до 90,7 кг).

"Похоже, что всё будет хорошо. Первое взвешивание было за 30 дней до боя. Вес - примерно 95 кг. Сейчас объём работы настолько большой, что вес будет падать неизбежно. Всё идёт по плану", - сказал Зепс.

В середине мая в Латвию пришла тёплая погода, но это не повлияло на подготовку Бриедиса к бою.

"Когда очень жарко - тренироваться на улице тяжелее. Но Майрису не очень это мешает, так как он тренируется рано утром", - рассказал менеджер боксёра.

Менеджер также рассказал, что к команде присоединился первый тренер латвийского боксёра Василий Чернигов, который проработал с Бриедисом 14 лет. В 2016 году их сотрудничество закончилось.

"Дмитрий Шихолай был и остаётся главным тренером, но к команде присоединился и Чернигов. Он не мог быть с нами во время всего подготовительного этапа, но будет на время спаррингов. Василий будет с командой и во время боя, а затем отправится в Москву, где сейчас проживает".

Напомним, что в первом сезоне Всемирной боксёрской суперсерии Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира и завоевал все самые престижные чемпионские пояса в первой весовой категории. Украинец решил продолжить карьеру в супертяжёлом весе, поэтому ожидается, что Бриедис вновь сможет сражаться за титул чемпиона мира.

Важно добавить, что второй полуфинал суперсерии также пройдёт 15 июня в "Арене Рига". На ринг выйдут экс-чемпион мира по версии WBA кубинец Юньер Дортикос и американец Эндрю Табити.

Менеджер Бриедиса также отметил, что их команда собрала достаточно много важной информации о Гловацки, которая должна помочь в подготовке к бою с поляком.

"Знаем, где он тренируется, а также о нескольких его спарринг-партнёрах. Находясь внутри бокса, такие вещи узнаются очень быстро".

На счету 34-летнего Бриедиса 26 проведённых боев, в которых латвийский боксёр одержал 25 побед (18 нокаутом).

32-летний Кшиштоф Гловацки провёл 32 боя, в которых одержал 31 победу (19 нокаутом).

Раймонд Зепс также добавил, что этот бой вызывает большой интерес у польских журналистов, которые хотят приехать в Ригу, чтобы взять интервью у Майриса Бриедиса. Это не удивительно, если учитывать расстояние от Латвии до Польши.

Кстати, во время подготовки Бриедиса произошёл неприятный инцидент. Один из спарринг-партнёров Бриедиса прибыл в Ригу, сел в такси и заплатил больше 50 евро за то, чтобы доехать до центра столицы.

"Отличная реклама для города - партнер по спаррингу прилетел в Ригу и за такси от аэропорта до центра заплатил 56,41 евро! Спасибо за приведенную в порядок отрасль, Министерство сообщения!", - написал Бриедис в своём Instagram