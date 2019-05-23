23 мая 2019, 0:02
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Бой Бриедиса против Гловацки всё ближе. Как проходит подготовка?
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Осталось меньше месяца до того, как Майрис Бриедис выйдет на ринг, чтобы провести полуфинальный бой в рамках второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии. Латвийский боксёр уже начал спарринги, а к команде Бриедиса присоединился его первый тренер. Возможно, у Бриедиса снова появится возможность боксировать за титул чемпиона мира.
Бой Майриса Бриедиса и поляка Кшиштофа Гловацки состоится 15 июня в "Арене Рига". Оба боксёра являются экс-чемпионами мира в первой весовой категории. Ранее Бриедису принадлежал чемпионский пояс WBC, а Гловацки - WBO.
На счету Гловацки и Бриедиса за время профессиональной карьеры лишь одно поражение - от украинского боксёра Александра Усика.
"На прошлой неделе мы начали спарринги, которые продлятся около месяца. За неделю до боя начнутся пресс-конференции, открытые тренировки, взвешивание", - рассказал порталу TVNET менеджер Бриедиса Раймонд Зепс.
"Сейчас в спаррингах принимает участие семь партнёров, но, возможно, к нам присоединиться восьмой, если будет такая необходимость. Все они из разных стран Европы".
В 2017 году перед боем Бриедиса с кубинцем Майком Пересом латвийский боксёр на пресс-конференции признался, что он "голоден", как по боксу, так и в прямом смысле этого слова. В течении месяца ему нужно было похудеть на 11 кг, чтобы без проблем оказаться в первой весовой категории (до 90,7 кг).
"Похоже, что всё будет хорошо. Первое взвешивание было за 30 дней до боя. Вес - примерно 95 кг. Сейчас объём работы настолько большой, что вес будет падать неизбежно. Всё идёт по плану", - сказал Зепс.
В середине мая в Латвию пришла тёплая погода, но это не повлияло на подготовку Бриедиса к бою.
"Когда очень жарко - тренироваться на улице тяжелее. Но Майрису не очень это мешает, так как он тренируется рано утром", - рассказал менеджер боксёра.
Менеджер также рассказал, что к команде присоединился первый тренер латвийского боксёра Василий Чернигов, который проработал с Бриедисом 14 лет. В 2016 году их сотрудничество закончилось.
"Дмитрий Шихолай был и остаётся главным тренером, но к команде присоединился и Чернигов. Он не мог быть с нами во время всего подготовительного этапа, но будет на время спаррингов. Василий будет с командой и во время боя, а затем отправится в Москву, где сейчас проживает".
🛫viesojamies pie mana mūžilgā trenera Vasīlija Maskavā uzkrāt no trenera zināšanas un pieredzi pirms nometnes starta! ••• Visiting my lifelong trainer Vasilijs in Moscow before the start of the camp to gather his knowledge and experience #worldboxingsuperseries #wbcboxing
Напомним, что в первом сезоне Всемирной боксёрской суперсерии Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира и завоевал все самые престижные чемпионские пояса в первой весовой категории. Украинец решил продолжить карьеру в супертяжёлом весе, поэтому ожидается, что Бриедис вновь сможет сражаться за титул чемпиона мира.
Важно добавить, что второй полуфинал суперсерии также пройдёт 15 июня в "Арене Рига". На ринг выйдут экс-чемпион мира по версии WBA кубинец Юньер Дортикос и американец Эндрю Табити.
Менеджер Бриедиса также отметил, что их команда собрала достаточно много важной информации о Гловацки, которая должна помочь в подготовке к бою с поляком.
"Знаем, где он тренируется, а также о нескольких его спарринг-партнёрах. Находясь внутри бокса, такие вещи узнаются очень быстро".
На счету 34-летнего Бриедиса 26 проведённых боев, в которых латвийский боксёр одержал 25 побед (18 нокаутом).
32-летний Кшиштоф Гловацки провёл 32 боя, в которых одержал 31 победу (19 нокаутом).
Раймонд Зепс также добавил, что этот бой вызывает большой интерес у польских журналистов, которые хотят приехать в Ригу, чтобы взять интервью у Майриса Бриедиса. Это не удивительно, если учитывать расстояние от Латвии до Польши.
Кстати, во время подготовки Бриедиса произошёл неприятный инцидент. Один из спарринг-партнёров Бриедиса прибыл в Ригу, сел в такси и заплатил больше 50 евро за то, чтобы доехать до центра столицы.
"Отличная реклама для города - партнер по спаррингу прилетел в Ригу и за такси от аэропорта до центра заплатил 56,41 евро! Спасибо за приведенную в порядок отрасль, Министерство сообщения!", - написал Бриедис в своём Instagram
Партнер по спаррингу летел из Великобритании. Как указал менеджер, боксер вовремя не подумал о валютном курсе - сколько составляет один евро по отношению к фунту стерлингу.