"Не лицо, а маска". Как изменилась звезда сериала "Богатые тоже плачут" Вероника Кастро

Отметим, что этой осенью Кастро исполнится 67 лет.

Прошлым летом она вновь вернулась на большое телевидение спустя практически 20 лет перерыва.

Напомним, активная карьера легендарной актрисы завершилась в 1998 году, после того, как она снялась в сериале "Маленький город, большой ад".

После съемок в этой мыльной опере Вероника Кастро практически не появлялась на публике, за исключением телевизионного проекта "Большой брат", в котором была одним из звездных гостей шоу.

Неожиданный камбэк случился в августе 2018 года - любимица 90-х сыграла главную роль в сериале Netflix "Дом цветов".

Это стало первым сотрудничеством мексиканской актрисы со стриминговым сервисом. На этот раз Вероника Кастро сыграла роль богатой женщины, владеющей крупным цветочным бизнесом.

"Дом цветов" состоит из 13 получасовых серий и снят в жанре "черной" комедии. Проект оказался успешным и востребованным среди испаноязычных подписчиков Netflix, и был продлен на второй сезон.

Отметим, что сейчас Кастро не только актриса, но и известная у себя на родине и в латиноамериканских странах телеведущая, певица и продюсер.

Несмотря на профессиональный успех, в любви ей так и не повезло - она не вышла замуж, хотя и родила двух сыновей от разных мужчин.

В последнее время в Сети активно обсуждают внешние изменения актрисы - не все сходятся во мнении, что современные средства пластической хирургии и косметологии пошли ей на пользу.

Под фотографиями, которые Кастро публикует в социальных сетях, некоторые оставляют едкие комментарии о том, что звезда 90-х выглядит отталкивающе:

"Без единой морщинки, но выглядит это странно", "Не лицо, а маска", "Видно, что ей даже улыбаться сложно", "А когда-то я считал Кастро идеалом красоты".

Другие же, напротив, считают, что звезда имеет право на пластические операции и достижения современной косметологии.