Видео: Овечкин выбросил американца на российскую скамейку

В матче с США нападающему сборной России Александру Овечкину не удалось забросить шайбу, но хоккеист отметился в другом. В одном из эпизодов Овечкин провёл мощный силовой приём и отравил защитника американцев Брэди Шея на скамейку российской сборной.

На скамейке российской команды находились Барабанов, Дадонов и Анисимов, которые не на шутку испугались, когда к ним "прилетел" американский хоккеист.