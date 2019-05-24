Видео: Овечкин выбросил американца на российскую скамейку

Сборная России по хоккею одержала победу в четвертьфинале чемпионата мира над командой США (4:3). В полуфинале, который состоится 25 мая, подопечные Ильи Воробьева сыграют с командой Финляндии.
В матче с США нападающему сборной России Александру Овечкину не удалось забросить шайбу, но хоккеист отметился в другом. В одном из эпизодов Овечкин провёл мощный силовой приём и отравил защитника американцев Брэди Шея на скамейку российской сборной.
На скамейке российской команды находились Барабанов, Дадонов и Анисимов, которые не на шутку испугались, когда к ним "прилетел" американский хоккеист.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда на российскую скамейку что-то залетает, когда там находится Евгений Дадонов. В матче с командой Италии (10:0) в игрока летела шайба, но Александр Овечкин продемонстрировал чудеса реакции и спас партнёра по команде.