Овечкин: "Это не болельщики, им лишь бы оскорбить"

"Что говорить людям, которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить. Они ждут проигрыша, чтобы сказать, какой плохой Овечкин и остальные", - слова спортсмена передает Sport24.

33-летний хоккеист также сказал, что все игроки бьются за страну и хотят победить, а на тех, кто критикует команды не стоит обращать внимания.

После поражения российской сборной в полуфинале ЧМ-2019, на них обрушилась критика, так как многие болельщики рассчитывали на победу в турнире.