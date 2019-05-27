Пн, 27.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Овечкин: "Это не болельщики, им лишь бы оскорбить"

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Александр Овечкин

ФОТО: EPA/Scanpix

Форвард сборной России Александр Овечкин ответил на критику игры команды на чемпионате мира по хоккею.

"Что говорить людям, которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить. Они ждут проигрыша, чтобы сказать, какой плохой Овечкин и остальные", - слова спортсмена передает Sport24.

33-летний хоккеист также сказал, что все игроки бьются за страну и хотят победить, а на тех, кто критикует команды не стоит обращать внимания.

После поражения российской сборной в полуфинале ЧМ-2019, на них обрушилась критика, так как многие болельщики рассчитывали на победу в турнире. 

Напомним, что несколькими часами ранее сборная России в матче за третье место в послематчевой серии буллитов обыграла Чехию - 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). Российская команда в третий раз за последние четыре года завоевала бронзу на мировом первенстве.

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