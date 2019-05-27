Овечкин: "Это не болельщики, им лишь бы оскорбить"

Форвард сборной России Александр Овечкин ответил на критику игры команды на чемпионате мира по хоккею.
"Что говорить людям, которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить. Они ждут проигрыша, чтобы сказать, какой плохой Овечкин и остальные", - слова спортсмена передает Sport24.
33-летний хоккеист также сказал, что все игроки бьются за страну и хотят победить, а на тех, кто критикует команды не стоит обращать внимания.
После поражения российской сборной в полуфинале ЧМ-2019, на них обрушилась критика, так как многие болельщики рассчитывали на победу в турнире.
Напомним, что несколькими часами ранее сборная России в матче за третье место в послематчевой серии буллитов обыграла Чехию - 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). Российская команда в третий раз за последние четыре года завоевала бронзу на мировом первенстве.