Фото: Сборная Финляндии во время празднования сломала кубок ЧМ-2019

На фотографиях, которые появились в интернете, видно, что трофей повреждён и у него отсутствует дно.

Как отмечает финская пресса, трофей прибыл в Финляндию уже сломанным. Кроме того, у кубка повреждена ручка.

Напомним, что в финальном матче ЧМ-2019 сборная Финляндии одержала победу над Канадой со счётом 3:1. Победа на мировом первенстве стала третьем в истории финской сборной. Ранее хоккеисты побеждали на ЧМ-1995 и ЧМ-2011.