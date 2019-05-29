Фото: Сборная Финляндии во время празднования сломала кубок ЧМ-2019

Финские хоккеисты сломали кубок чемпионата мира по хоккею во время празднований победы в Хельсинки.
На фотографиях, которые появились в интернете, видно, что трофей повреждён и у него отсутствует дно.
Как отмечает финская пресса, трофей прибыл в Финляндию уже сломанным. Кроме того, у кубка повреждена ручка.
May 28, 2019
Напомним, что в финальном матче ЧМ-2019 сборная Финляндии одержала победу над Канадой со счётом 3:1. Победа на мировом первенстве стала третьем в истории финской сборной. Ранее хоккеисты побеждали на ЧМ-1995 и ЧМ-2011.
После победы на ЧМ-2019 сборная Финляндии вернулась на родину, где был организован большой праздник, который посетили 50 тысяч человек.