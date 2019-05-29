Ср, 29.05.2019
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Фото: Сборная Финляндии во время празднования сломала кубок ЧМ-2019

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Финские хоккеисты

ФОТО: Reuters/ScanPix

Финские хоккеисты сломали кубок чемпионата мира по хоккею во время празднований победы в Хельсинки. 

На фотографиях, которые появились в интернете, видно, что трофей повреждён и у него отсутствует дно.

Как отмечает финская пресса, трофей прибыл в Финляндию уже сломанным. Кроме того, у кубка повреждена ручка.

Напомним, что в финальном матче ЧМ-2019 сборная Финляндии одержала победу над Канадой со счётом 3:1. Победа на мировом первенстве стала третьем в истории финской сборной. Ранее хоккеисты побеждали на ЧМ-1995 и ЧМ-2011.

После победы на ЧМ-2019 сборная Финляндии вернулась на родину, где был организован большой праздник, который посетили 50 тысяч человек.

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