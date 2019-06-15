Вот и настал этот день! Сегодня вечером латвийский боксёр выйдет на ринг в "Арене Рига", чтобы сразиться с поляком Кшиштофом Гловацки в рамках полуфинального поединка Всемирной боксёрской суперсерии. На кону встречи будет не только выход в финал, но и временный титул по версии WBC. Начало боя около 23:45 по латвийскому времени.

32-летний Гловацки не скрывает, что предстоящий бой, возможно, станет поворотным в его карьере. Поляк отметил, что поединок с Бриедисом может решить его дальнейшую судьбу, а также ответить на вопрос - сможет ли он и дальше боксировать с высококлассными спортсменами, сражаясь за самые престижные пояса.

Путь Гловацки к элите, также как и у Бриедиса, не был лёгким и безоблачным. Спортсмен признаётся, что только после получения чемпионского пояса он понял, что сможет зарабатывать себе на жизнь боксом. "Собрался, победил, заработал деньги и вернул все долги", - рассказывает о начале карьеры поляк, который до этого работал шофёром.

"15 июня решится судьба моей дальнейшей карьеры - или сделаю шаг вперёд и приближусь к титулу, или упаду и это будет означать, что я уже не вернусь", - сказал Гловацки.

"Третий шанс нужно будет ждать очень долго и, возможно, он так и не подвернётся. Без преувеличения могу сказать, что в Ригу еду с мыслью - или всё, или ничего".

Галерея: Пресс-конференция Бриедиса и Гловацки

Кшиштоф Гловацки также отметил, что он следит и за другими боксёрами, например американцем Деонтеем Уайлдером и японцем Наоя Иноуэ, которые способны нокаутировать соперника уже в самом начале боя.

"В начале карьеры я думал, что натренируюсь и буду "вырубать" соперников с одного удара! Но в боксе так думать категорически нельзя. Всегда нужно настраиваться на целый бой, а лучший нокаут - это тот, которого никто не ожидает".

Гловацки в боксёрской среде характеризуют, как спокойного и уравновешенного. Каждый, кто в жизни пересекался с поляком рассказывал о том, что он с большим уважением относится к фанатам и критика как до боя, так и после него.

"Я надеюсь, что огорчу рижских болельщиков и разобью им сердце, потому что верю, что победит сильнейший. Болельщикам не стоит из-за этого переживать".

Примечательно, что Гловацки и Бриедис за время своей карьеры потерпели одно поражение и оба от украинца Александра Усика. Кроме того, Гловацки становился чемпионом мира, когда нокаутировал Марко Хука. Бриедис свой главный пояс в карьере также получил в поединке с Хуком.

На данный момент в активе Бриедиса 25 побед в 26 поединках (18 нокаутом), а на счету Гловацки 31 победа в 32 встречах (19 нокаутом).

Галерея: Открытая тренировка Бриедиса и Гловацки

После поражения от Усика в карьере Бриедиса наступил непростой период. Латвийский боксёр провёл два поединка, которые оставили много вопросов. Да, были одержаны две победы (над Брендоном Делорье и Ноэлем Микаэляном), но от былой яркости в действиях Бриедиса на ринге не осталось и следа.

В отличие от Бриедиса, Гловацки после поражения от Усика начал набирать и идёт по восходящей - в четвертьфинале Всемирной боксёрской суперсерии поляк уверенно победил россиянина Максима Власова.

Максим Власов и Кшиштоф Гловацки ФОТО: KAMIL KRZACZYNSKI/imago/Newspix/Scanpix

Давать прогноз на сегодняшний поединок крайне тяжело. Обоим боксёрам уже за тридцать, оба склонны к травматизму, но по мнению букмекеров победу в "Арене Рига" одержит именно Бриедис, который вернёт себе пояс WBC. Коэффициент на победу Майриса от 1.38 до 1.50, а на победу Гловацки - от 2.65 до 3.20.

Но пусть вас не смущает подобная разница. Она не отображает реальной разницы между уровнем боксёров. Многие объясняют подобные коэффициенты тем, что Бриедис выйдет на ринг в родной Латвии. Решением судей поляк может выиграть в Риге, но для этого ему необходимо жёстко встретить Бриедиса.