Рижское "Динамо" подписало шведа с опытом игры в НХЛ

Улльстрём стал третьим шведом, который пополнил состав рижан в межсезонье. Ранее к "Динамо" присоединились нападающий Якоб Берглунд и защитник Кристофер Берглунд.

Прошлый сезон Улльстрём провёл в Американской Хоккейно Лиге за "Тусон", где забил 10 голов и сделал 13 результативных передач в 29 матчах.

В 2008 году шведский хоккеист отметился и в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ), играя за "Нью-Йорк Айлендерс". В сильнейшей хоккейно Лиге мира он провёл 52 матча, в которых отметился шестью шайбами и сделал восемь результативных передач.

Подписав контракт с рижским "Динамо" Улльстрём вернулся в Континентальную Хоккейную Лигу (КХЛ). Ранее швед уже выступал за ярославский "Локомотив", минское "Динамо", пражский "Лев", череповецкую "Северсталь" и новосибирскую "Сибирь".

В общей сложности в КХЛ игрок провёл 169 матчей, в которыз забил 45 голов и сделал 35 результативных передач. После этого швед вернулся на родину и выступал за команду HV71. Улльстрём является двукратным чемпионом Швеции.