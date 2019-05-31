Рижское "Динамо" сыграет на турнире в Сочи

"Динамовцы" 3 августа скрестят клюшки с командой ХК "Сочи", 5 августа проведут матч с питерским СКА, 6 августа сыграют с ярославским "Локомотивом", а 7 августа ожидается встреча с Олимпийской сборной России.

В турнире Sochi Hockey Open 2019 примет участие также омский "Авангард", который тренирует главный тренер сборной Латвии Боб Хартли. Омский клуб станет единственной командой, с которой не сыграет рижское "Динамо".