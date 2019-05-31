Рижское "Динамо" сыграет на турнире в Сочи

Рижское "Динамо" в начале августа примет участие в проверочном турнире, который состоится в Сочи, сообщают организаторы турнира.
"Динамовцы" 3 августа скрестят клюшки с командой ХК "Сочи", 5 августа проведут матч с питерским СКА, 6 августа сыграют с ярославским "Локомотивом", а 7 августа ожидается встреча с Олимпийской сборной России.
В турнире Sochi Hockey Open 2019 примет участие также омский "Авангард", который тренирует главный тренер сборной Латвии Боб Хартли. Омский клуб станет единственной командой, с которой не сыграет рижское "Динамо".
Напомним, что в данный момент латвийский клуб укомплектовывает состав на будущий сезон. К команде присоединились шведские игроки Якоб Берглунд, Кристофер Берглунд и Давид Улльстрём. Кроме того, были продлены контракты с Кристапом Сотниексом и Сергеем Гимаевым.