Обнародованы 12 требований РФ к Украине; Кремль предлагает два варианта прекращения огня

Российские государственные агентства опубликовали текст меморандума, представленного российской делегацией на переговорах в Стамбуле. В документе изложены требования России, которые она называет "мерами по урегулированию украинского кризиса", сообщает издание The Insider.
Российский меморандум состоит из 12 пунктов.
В первом пункте говорится о необходимости международного признания Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью России с последующим полным выводом из этих регионов Вооруженных сил Украины и других украинских военных формирований.
Второй пункт требует от Украины быть нейтральным государством - отказаться от вступления в какие-либо военные союзы или коалиции, запретить любую военную деятельность третьих стран на украинской территории, а также присутствие любых иностранных вооруженных формирований, военных баз и инфраструктуры.
Кремль также требует, чтобы Украина прекращала заключение новых международных соглашений, если это нарушает второй пункт.
В-четвертых, Украина должна признать свой статус государства, не имеющего ядерного оружия или других видов оружия массового поражения. Это должно быть закреплено четким запретом на принятие, развертывание и транзит такого оружия через украинскую территорию.
В следующем пункте Кремль настаивает на том, что Украине необходимо ограничить численность Вооруженных сил и других военных формирований, а также объем вооружений. Кремль также хочет, чтобы Киев распустил националистические формирования в составе армии и Нацгвардии.
Далее следует пункт об обеспечении абсолютной свободы прав и интересов для русских и русскоязычных в Киеве, а также о русском языке как официальном государственном языке Украины.
В седьмом пункте Кремль требует законодательно запретить героизацию и пропаганду нацизма и неонацизма в Украине, а также запретить националистические организации и партии.
Украина также должна отказаться от всех существующих и потенциальных будущих экономических санкций и других ограничительных экономических мер в отношениях между Россией и Украиной. Россия также требует решения вопросов, связанных с воссоединением семей и свободным перемещением людей между странами.
Последние три пункта требуют от Украины отказаться от требования компенсации за нанесенный Россией военный ущерб, снять ограничения в отношении православной церкви, а также постепенно восстановить дипломатические и экономические отношения (включая транзит газа), транспортные и другие связи, в том числе с третьими странами.
Россия также предложила Украине два варианта прекращения огня. В первом варианте Россия настаивает на полном выводе украинских войск с территорий, которые она считает своими. Во втором варианте, названном "базовым предложением", Москва требует, чтобы Украина демобилизовала свою армию, прекратила принимать западное оружие, отменила военное положение и провела выборы президента и Верховной Рады.
Украинская сторона пока не прокомментировала содержание меморандума. Ранее министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что Россия по-прежнему придерживается своих "обычных" требований, которые включают в себя вывод украинских войск, в том числе с территорий, которые Россия вообще не контролирует.
Как сообщалось ранее, Украина уже некоторое время назад представила России и ее союзникам свой вариант меморандума, состоящий из 22 пунктов. Россия задержала подготовку этого документа, но он был представлен украинской стороне во время переговоров между Россией и Украиной в понедельник, 2 июня.
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