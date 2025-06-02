Обнародованы 12 требований РФ к Украине; Кремль предлагает два варианта прекращения огня

Далее следует пункт об обеспечении абсолютной свободы прав и интересов для русских и русскоязычных в Киеве, а также о русском языке как официальном государственном языке Украины.

В седьмом пункте Кремль требует законодательно запретить героизацию и пропаганду нацизма и неонацизма в Украине, а также запретить националистические организации и партии.

Украина также должна отказаться от всех существующих и потенциальных будущих экономических санкций и других ограничительных экономических мер в отношениях между Россией и Украиной. Россия также требует решения вопросов, связанных с воссоединением семей и свободным перемещением людей между странами.

Последние три пункта требуют от Украины отказаться от требования компенсации за нанесенный Россией военный ущерб, снять ограничения в отношении православной церкви, а также постепенно восстановить дипломатические и экономические отношения (включая транзит газа), транспортные и другие связи, в том числе с третьими странами.

Россия также предложила Украине два варианта прекращения огня. В первом варианте Россия настаивает на полном выводе украинских войск с территорий, которые она считает своими. Во втором варианте, названном "базовым предложением", Москва требует, чтобы Украина демобилизовала свою армию, прекратила принимать западное оружие, отменила военное положение и провела выборы президента и Верховной Рады.

Украинская сторона пока не прокомментировала содержание меморандума. Ранее министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что Россия по-прежнему придерживается своих "обычных" требований, которые включают в себя вывод украинских войск, в том числе с территорий, которые Россия вообще не контролирует.

Как сообщалось ранее, Украина уже некоторое время назад представила России и ее союзникам свой вариант меморандума, состоящий из 22 пунктов. Россия задержала подготовку этого документа, но он был представлен украинской стороне во время переговоров между Россией и Украиной в понедельник, 2 июня.