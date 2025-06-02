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Alexandra Nekrasova
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Видео В Италии началось извержение вулкана Этна

Извержение вулкана Этна.

В понедельник, 2 июня, в Италии началось извержение Этны, крупнейшего действующего вулкана в Европе, сообщает BBC.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, характер извержения говорит о том, что на одном из флангов кратера произошло обрушение породы.

"Камеры наблюдения зафиксировали пирокластический поток, вероятно, вызванный обрушением материала с северного склона юго-восточного кратера", - говорится в сообщении института.

Несмотря на огромное количество пепла, местные власти заявили, что опасности для населения на данный момент нет. Тем не менее, туристам рекомендовано избегать посещения вулкана "из-за потенциальной возможности развития природного явления".

Для воздушного транспорта было выпущено красное предупреждение в связи с выбросом вулканического пепла, однако расположенный поблизости аэропорт Катании пока работает в штатном режиме.

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