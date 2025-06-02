Видео В Италии началось извержение вулкана Этна

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, характер извержения говорит о том, что на одном из флангов кратера произошло обрушение породы.

"Камеры наблюдения зафиксировали пирокластический поток, вероятно, вызванный обрушением материала с северного склона юго-восточного кратера", - говорится в сообщении института.

Несмотря на огромное количество пепла, местные власти заявили, что опасности для населения на данный момент нет. Тем не менее, туристам рекомендовано избегать посещения вулкана "из-за потенциальной возможности развития природного явления".

#Etna Collassa porzione del cratere, grosso flusso piroclastico pic.twitter.com/0KopQy0ZtY — Local Team (@localteamit) June 2, 2025

Для воздушного транспорта было выпущено красное предупреждение в связи с выбросом вулканического пепла, однако расположенный поблизости аэропорт Катании пока работает в штатном режиме.

🇮🇹ITALIA



Erupción inesperada del volcán Etna en Sicilia 🇮🇹



Este 2 de junio, el Etna tuvo una fuerte explosión repentina que provocó pánico entre turistas y visitantes, quienes huyeron ante la lluvia de cenizas y material volcánico.#Etna #volcán #erupción pic.twitter.com/rIGN5IjPed — Mónica Saade (@MonicaSaadeX) June 2, 2025