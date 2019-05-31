Хоккеист Ковальчук заявил, что выпивает по литру пива после каждой игры

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты отправились на ужин 13 мая, сразу после матча группового турнира с Чехией (3:0). Словацкие СМИ сообщали, что хоккеисты сначала заказали суши, а затем выпили около 160 бокалов пива.

"Победили чехов, взяли автобус и поехали в ресторан. Посидели, выпили пива, поели суши. В 22:30 мы были в гостинице. Какие проблемы? 160 литров выпили? Я бы мог написать, что и 200. Если все будем читать, что на заборе написано… Были люди, которые вообще не пили. Может, кто-то все один выпил", - сказал Ковальчук в интервью "Спорт-Экспрессу".

ФОТО: sport24.pluska.sk

У сборной России после матча с Чехией было два дня выходных, а 15 мая команда вышла на игру против Италии и нанесла ей сокрушительное поражение - 10:0.

"Я выпил кружки три-четыре, - уточнил Илья. - После игры я спокойно могу себе позволить выпить пива. После тренировки мы пиво не пьем. После любой игры я выпиваю три банки американского пива по 0,33".

Ковальчук в интервью отметил, что пиво идёт ему только на пользу и помогает восстановиться после матчей, так как во время игры нападающий теряет 4-5 килограммов веса.

"Я никогда в жизни не пью снотворное, пиво лучше, чем всякие релаксирующие масла. С утра встаешь как новый, так что всем рекомендую", - резюмировал Ковальчук.