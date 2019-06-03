Америкс не исключает внеочередные выборы Рижской думы

Если это не удастся, придется провести внеочередные выборы Рижской думы, считает он.

Америкс оценивает работу думы как стабильную, но считает, что уход четырех депутатов из правящей думской коалиции поставил думу в сложную ситуацию.

Комментируя планы четырех исключенных из фракции "Согласия" депутатов сформировать свою фракцию, Америкс отметил, что надо понять, какими будут их цели.

Одним из возможных вариантов такого заявления, на его взгляд, может быть "дележ должностей".

Он надеется, что сама фракция "Согласия" поймет, чем недовольны исключенные из нее члены, и какова их цель.

Америкс считает, что первое, что сегодня должен сделать Турлайс и его команда, - это назначить совет муниципального ООО Rīgas Satiksme. Конкурс на должности членов совета завершился, сообщил он.

Как сообщалось, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол, и неясно, сохраняет ли правящая коалиция большинство в думе. Из фракции за грубые нарушения были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.