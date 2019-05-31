Во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол; Буров передумал уходить

Вечером в четверг депутаты Рижской думы избрали новым мэром города депутата партии "Честь служить Риге" (ЧСР) Дайниса Турлайса, который сменил в кресле градоначальника лидера партии "Согласие" Нила Ушакова. За кандидатуру Турлайса проголосовали все 32 депутата правящей коалиции.

Первоначально планировалось, что в четверг в 20 часов состоится еще одно заседание для выборов второго вице-мэра, должность которого освободилась после ухода Олега Бурова (ЧСР).

Имя второго вице-мэра официально не называется, однако неофициальная информация свидетельствует, что на эту должность выдвинут политика от "Согласия" Сандриса Бергманиса, который агентству LETA подтвердил, что готов должность занять. Однако рассмотрение этого вопроса было отложено.

Однако вскоре агентство LETA выяснило, что во фракции "Согласия" произошел раскол, причем именно из-за вопроса о назначении Бергманиса на должность вице-мэра.

По информации агентства LETA, вечером в четверг из фракции "Согласия" в Рижской думе "за грубые нарушения" были исключены четыре члена - вице-мэр Вадим Баранник и депутаты Валерий Петров, Алексей Росликов и Виталий Дубов. В ближайшее время они могут быть исключены и из партии.

Это означает, что у правящей коалиции в Рижской думе, скорее всего, больше нет 32 голосов, а есть всего 28 - столько же, сколько и у оппозиции. Один из оппозиционных депутатов в голосованиях обычно поддерживал мнение коалиции.

Параллельно стало известно, что от идеи уйти в отставку отказался Буров, который пока остается в должности вице-мэра Риги.

Как Латвийскому телевидению пояснил Ушаков, упомянутая четверка отказалась голосовать как по кандидату в вице-мэры, так и за выдвижение Бурова в правление Рижского свободного порта. В этих условиях после консультации с партнерами из "Честь служить Риге" было принято решение об их исключении из фракции "Согласия".

Ушаков отметил, что в ближайшее время будут приняты решения от отзыве этих четырех депутатов со всех занимаемых должностей. Андрис Америкс добавил, что внеочередное заседание думы по отзыву упомянутых людей может пройти в понедельник, 9 июня.

"Коллеги действовали несогласованно, за что их и наказали. Это правильно, так как на такой базе рэкета работать невозможно", - прокомментировал ситуацию новоизбранный мэр Риги Турлайс.