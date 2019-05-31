Исключенные из "Согласия" депутаты планируют образовать в Рижской думе новую фракцию

Он выразил уверенность в том, что к фракции присоединятся и другие депутаты, но конкретных имен не назвал.

"Я готов работать один, но есть группа, у которой совпадают идеи и схожи характеры", - сказал Петров, отметив, что исключенные из фракции "Согласия" депутаты были "самыми молодыми и активными", поэтому он считает, что у новой фракции будет большой потенциал.

Петров считает, что он имеет большой опыт работы в самоуправлении.

Как сообщалось, из партии "Согласие" исключены четыре ее члена - вице-мэр Риги Вадим Баранник и депутаты Рижской думы Петров, Алексей Росликов и Виталий Дубов.

Раскол в "Согласии" произошел вчера вечером после выборов мэра Риги. Депутаты исключены из фракции "за грубые нарушения", и у коалиции в Рижской думе стало вместо 32 голосов 28 - столько же, сколько и у оппозиции.