Пт, 31.05.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS
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Исключенные из "Согласия" депутаты планируют образовать в Рижской думе новую фракцию

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Валерий Петров (на переднем плане)

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Исключенные из партии "Согласие" депутаты планируют образовать в Рижской думе новую фракцию, сообщил агентству LETA один из них - Валерий Петров.

Он выразил уверенность в том, что к фракции присоединятся и другие депутаты, но конкретных имен не назвал.

"Я готов работать один, но есть группа, у которой совпадают идеи и схожи характеры", - сказал Петров, отметив, что исключенные из фракции "Согласия"  депутаты были "самыми молодыми и активными", поэтому он считает, что у новой фракции будет большой потенциал.

Петров считает, что он имеет большой опыт работы в самоуправлении.

Как сообщалось, из партии "Согласие" исключены четыре ее члена - вице-мэр Риги Вадим Баранник и депутаты Рижской думы Петров, Алексей Росликов и Виталий Дубов.

Раскол в "Согласии" произошел вчера вечером после выборов мэра Риги. Депутаты исключены из фракции "за грубые нарушения", и у коалиции в Рижской думе стало вместо 32 голосов 28 - столько же, сколько и у оппозиции.

Как заявил Ушаков, четыре депутата отказались голосовать за кандидатуру вице-мэра и за назначение Олега Бурова ("Честь служить Риге") в правление Рижского порта.

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