Сборная Латвии у себя дома принимает Израиль. Верим и ждём победу!

До этого обе команды встречались шесть раз - четыре победы на счету Израиля, одна ничья и одна победа сборной Латвии.

Отборочный этап подопечные Славиши Стояновича начали в марте, когда на выезде уступили Северной Македонии (3:1), а в следующем матче проиграли в Варшаве сборной Польши (2:0). Что касается израильтян, то они в первом матче сыграли вничью со Словенией (1:1), а затем нанесли поражение Австрии (4:2).

"Конечно, в каждой игре хочется взять максимум. Если есть возможность победить - это хорошо, если нет - нужно бороться за очки. Наша цель - это победы. Но нужно быть реалистами и понимать, в какой мы находимся ситуации", - сказал главный тренер сборной Латвии Славиша Стоянович.

Впервые к сборной Латвии присоединился 19-летний футболист Даниэль Онтужанс, который является игроком системы мюнхенской "Баварии". Также в сборную впервые вызван полузащитник "Лиепаи" Мартиньш Кигурс.

"Esmu ļoti priecīgs būt šeit un esmu gatavs valstsvienībā parādīt savu labāko spēli," - Daniels Ontužāns, #11vilki



Lasi interviju ▶️ https://t.co/junUl8Qkfe pic.twitter.com/EZKARZJw67 — Futbola federācija (@kajbumba) June 5, 2019

Своё второе приглашение в сборную получил защитник "Риги" Антон Черномордый, который пока не выходил на поле в майке сборной Латвии. К сожалению, команде не сможет помочь полузащитник Вячеслав Исаев, который из-за травмы выбыл на несколько месяцев.

"У меня достаточно много информации о сборной Израиля. Это очень хорошая команда, которая легко может переключиться с обороны на нападение. Они хорошо используют контратаки. Команда техничная, быстрые нападающие и защитники. Нам не будет легко, но это тот уровень, которому мы хотим соответствовать", - заявил Стоянович.

Галерея: Тренировка сборной Латвии перед матчем с Израилем

Одним из лидеров израильтян является 31-летний полузащитник Эран Захави, который в двух предыдущих матчах отличился четыре раза и находится в списке лучших бомбардиров турнира. В матче с Австрией Захави оформил хет-трик.

В рейтинге FIFA сборная Латвии занимает 133-е место, а Израиль находится на 84-й позиции.