Сборная Латвии у себя дома принимает Израиль. Верим и ждём победу!

Сегодня вечером сборная Латвии по футболу на стадионе "Даугава" проведёт третий матч в рамках отборочного раунда Евро-2020. Нашим сегодняшним соперником станет команда Израиля. Начало встречи в 21:45.
До этого обе команды встречались шесть раз - четыре победы на счету Израиля, одна ничья и одна победа сборной Латвии.
Отборочный этап подопечные Славиши Стояновича начали в марте, когда на выезде уступили Северной Македонии (3:1), а в следующем матче проиграли в Варшаве сборной Польши (2:0). Что касается израильтян, то они в первом матче сыграли вничью со Словенией (1:1), а затем нанесли поражение Австрии (4:2).
"Конечно, в каждой игре хочется взять максимум. Если есть возможность победить - это хорошо, если нет - нужно бороться за очки. Наша цель - это победы. Но нужно быть реалистами и понимать, в какой мы находимся ситуации", - сказал главный тренер сборной Латвии Славиша Стоянович.
Впервые к сборной Латвии присоединился 19-летний футболист Даниэль Онтужанс, который является игроком системы мюнхенской "Баварии". Также в сборную впервые вызван полузащитник "Лиепаи" Мартиньш Кигурс.
"Esmu ļoti priecīgs būt šeit un esmu gatavs valstsvienībā parādīt savu labāko spēli," - Daniels Ontužāns, #11vilki— Futbola federācija (@kajbumba) June 5, 2019
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Своё второе приглашение в сборную получил защитник "Риги" Антон Черномордый, который пока не выходил на поле в майке сборной Латвии. К сожалению, команде не сможет помочь полузащитник Вячеслав Исаев, который из-за травмы выбыл на несколько месяцев.
"У меня достаточно много информации о сборной Израиля. Это очень хорошая команда, которая легко может переключиться с обороны на нападение. Они хорошо используют контратаки. Команда техничная, быстрые нападающие и защитники. Нам не будет легко, но это тот уровень, которому мы хотим соответствовать", - заявил Стоянович.
Галерея: Тренировка сборной Латвии перед матчем с Израилем
Одним из лидеров израильтян является 31-летний полузащитник Эран Захави, который в двух предыдущих матчах отличился четыре раза и находится в списке лучших бомбардиров турнира. В матче с Австрией Захави оформил хет-трик.
В рейтинге FIFA сборная Латвии занимает 133-е место, а Израиль находится на 84-й позиции.
Сегодня вечером сыграют также наши соперники по группе G - Северная Македония на своём поле принимает Польшу, а Словения отправится в гости к Австрии.