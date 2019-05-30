TVNET продолжает знакомить вас с футболистами, которые защищают цвета сборной Латвии. Наш сегодняшний гость - защитник команды RFS Вячеслав Исаев.

Вячеслав Исаев

Дата рождения: 27.08.1993

27.08.1993 Позиция: Защитник

Защитник Матчи/голы за сборную: 7/0

7/0 Клуб: RFS

Блиц-интервью. 20 вопросов Вячеславу Исаеву

Вся жизнь в столице

Исаев родился в Риге, жил в Яунциемсе, а начинал играть в футбол в Вецмилгрависе под руководством тренера Егорова. На свою первую в жизни тренировку юный Исаев пришёл в кедах, а на поле занимались ребята в бутсах, которые были на 3 года старше. Тем не менее, парню удалось поразить их своим жонглированием. По словам футболиста, в 8 лет он мог набить мяч 2000 раз. «Я в Яунциемсе был лучшим в этом плане», - говорит футболист.

Потом тренер пропал на три месяца и Исаеву пришлось искать другое место, чтобы продолжать заниматься футболом. Так он оказался в системе «Сконто».

Защитником футболист стал не сразу. Так сложилось с течением времени. С 11 до 14 лет игрок очень быстро рос и у него начались проблемы с коленями, которые постоянно болели. Но желание играть в футбол было сильнее. Правда, сам игрок признается, что в 16 лет, в самый разгар переходного возраста, всерьёз раздумывал о том, чтобы завязать с футболом.

«Переходный возраст, девчонки, появилась мысль - зачем мне этот футбол? Было лето, отдыхал, куражился и не думал о футболе. Тренеру я сказал, что болит колено и пропал на три месяца», - вспоминает футболист.

В конце лета Исаев всё-таки решил вернуться в футбол и в свой день рождения дебютировал за «Олимп». В своём первом сезоне футболист сыграл четыре игры, а в следующем сезоне игрок вышел на поле во всех матчах чемпионата, пропустив лишь четыре встречи из-за сотрясения мозга.

Затем Исаев попал в «Сконто», в котором всегда мечтал оказаться. Правда, свой первый матч футболист провалил, был заменён после первого тайма и тогдашний тренер рижской команды Марьян Пахарь решил обойтись в сезоне без Исаева, который весь год вынужден был играть за дубль.

Ситуация изменилась, когда «Сконто» возглавил грузинский специалист Тамаз Пертия. Под его руководством Исаев уже работал в «Олимпе». Тренер начал доверять игроку и дал ему шанс, который футболист не упустил. Исаев говорит, что всерьёз понял, что хочет свою жизнь связать с футболом только после того, как подписал свой первый контракт со «Сконто». «Я понял, что могу зарабатывать себе на жизнь своим любимым делом».

История с некогда лучшим клубом Латвии закончилась печально. Из-за финансовых проблем клуб начал утопать в проблемах, игрокам не платили зарплату по 8-9 месяцев.

«Ладно я. Мне было 18-19 лет, я мог жить у родителей, попросить у них денег. А как жили опытные футболисты, которым было за 30, я не представляю. Какую-то часть долгов мне потом вернули. Я рад, что хоть столько получил», - вспоминает Исаев.

«Сконто» дисквалифицировали, а игроки разбежались кто куда. Исаев оказался в РФШ. Сегодня игрок ни о чём не жалеет и считает, что РФШ - это лучший клуб Латвии. Таким образом, вся карьера игрока пока что прошла в столице Латвии. Правда, Исаев говорит, что в будущем очень хотел бы попробовать поиграть за границей.

Кстати, интересная история связана с игровыми номерами, под которыми выступает Исаев в сборной Латвии и в РФШ. В национальной команде у футболиста 13-й номер, а в клубе - 26-й. Чем обусловлен выбор именно этих цифр? Никогда не догадаетесь!

«Я очень суеверный, но 13-й номер мне просто дали. Я его не выбирал. Что касается номера «26» в РФШ - я его тоже не выбирал. Меня спросили - какой ты хочешь номер? Я сказал - 19-й. Мне принесли 26-й».

Кумиры детства

«У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. У меня мама швея и она мне эту майку перешивала, зашивала и чего только с ней не делала. В итоге она порвалась окончательно и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил».

Если найти Вячеслава Исаева на Facebook и посмотреть, на какие страницы он подписан, то можно увидеть Андреса Иньесту, Серхио Рамоса и Карлеса Пуйоля, а на одной из фотографий можно увидеть Исаева в трусах с брендом Cristiano Ronaldo. Возникает вопрос - «Барселона» или «Реал»?

«Я болею за «Барсу». Мне «Реал» не нравится. А трусы мне подарила на Новый год девушка, у которой свой магазин одежды. Она подумала, что раз я футболист, то мне нравится Роналду. А я совсем не фанат его, но трусы ношу. И так совпало, что сфоткали именно в тот момент, когда они вылезли».

Александр Соловьёв и Вячеслав Исаев ФОТО: Alex Puskins Photo

Про футболистов-миллионеров и отток игроков из спортшкол

Исаев вспоминает, что в тот момент, когда он хотел бросить футбол, ему повезло и дядя «вправил ему мозги» и он понял, что нужно продолжать заниматься футболом.

«По сути, я кроме футбола ничего не умею и у меня нет других интересов. У нас в команде есть футболисты, которые увлекаются экономикой, они учатся, им это интересно. Я не могу представить, где бы я сейчас ещё мог работать. На стройке может быть. Уже был такой опыт, когда в «Сконто» не платили»? - говорит футболист.

Переходный возраст, девчонки, экзамены, сомнения - всё это самый сложный этап в карьере начинающего футболиста. Очень много талантливых перспективных игроков уходит из футбольных школ в возрасте 14-17 лет. Они подавали надежды, кто-то называл их будущим латвийского футбола, но судьба распорядилась иначе.

«Были такие игроки, которые в 11-летнем возрасте в одиночку могли обвести всю команду. Все говорили, что это будут офигенные футболисты, но потом травмы, слабый характер, лень и всё - ребята пропадали навсегда».

Иногда сами родители давят на ребёнка и говорят - сначала школа, потом футбол. Всё-таки не все воспринимают футбол, как профессию. То, что их сын бегал по полю мальчишкой, занимался спортом и ездил на соревнования - это одно. А то, что он плохо учится, не поступит в вуз, не сможет зарабатывать в латвийском футболе хороших денег - это совсем другое.

«Если у меня будет сын, который захочет стать футболистом, то я, конечно же, не буду против. Никто не мешает ему стать профессиональным игроком, уехать в Европу и зарабатывать бешеные деньги. Хорошие футболисты сегодня - это миллионеры», - говорит Исаев.

В Латвии, конечно, с футболистами-миллионерами дела обстоят чуть хуже, но, по словам Исаева, есть игроки, которые зарабатывают в десять раз больше, чем среднестатистический житель нашей страны.

Плюсы и минусы чемпионата Латвии

Вячеслав проводит в чемпионате Латвии свой девятый сезон. По словам футболиста, за это время уровень и конкуренция между командами сильно возросли. Об этом свидетельствует турнирная таблица и то, что каждая команда может выиграть у каждой. То, что «Метта» может обыграть «Вентспилс», а «Валмиера» действующего чемпиона Латвии «Ригу» - нисколько не удивляет 25-летнего защитника.

«Я знаю Тамаза. Я с ним много работал. Он хороший мотиватор. Когда нам не платили в «Сконто», мы хотели бастовать и не выходить на поле, но Тамаз находил какие-то слова, настраивал нас на игру и мы боролись за чемпионство до последних туров».

Тамаз Пертия ФОТО: LETA

Исаев удивлён игре другой команды - рижской «Метты». Да, возможно победы этому клубу даются с трудом, но к ним уже никто не приезжает за гарантированными тремя очками.

«За них играют 16-17-летние футболисты, но такое ощущение, что они в Высшей Лиге лет по десять. Они ничего не боятся. У меня в этом возрасте был мандраж и я допускал глупые ошибки. Эти ребята через несколько лет скажут своё слово в футболе», - считает Исаев.

Возможно, уровень команд выровнялся, местные игроки стали более мастеровитыми, а легионеры - талантливее. Но проблем всё равно хватает.

Бывший игрок сборной Латвии Юрий Жигаев завёл на YouTube свой видеоблог, в котором рассказывает о местном чемпионате, ездит по городам, общается с игроками и тренерами. В одном из видеороликов Жигаев побывал в Даугавпилсе на стадионе «Строитель», который выглядит также плохо, как и 15 лет назад.

Если на футбольное поле без слёз ещё можно смотреть, то как выглядят раздевалки для игроков - это зрелище не для слабонервных.

Что касается Исаева, то его больше всего в чемпионате Латвии раздражает то, что на стадионы ходит очень мало людей.

«В той же Польше, в каком-нибудь третьем дивизионе, где у команд уровень ниже, чем у нас, приходят полные стадионы. У нас это никому неинтересно».

Драки и сложный характер

Исаев довольно часто попадал в разные неприятные ситуации, связанные с футболом. Игрока отчисляли из команд, он получал дисциплинарные наказания, в первом матче за сборную футболист получил жёлтую карточку, а на свою первую в жизни тренировку юный Исаев пришёл с опозданием.

«На самом деле, я не хулиган. Просто у меня талант - находится не в то время и не в том месте», - нашёл объяснение футболист.

Будущий футболист рос в Яунциемсе и помнит, как ребята постарше ездили подраться район на район - Яунциемс против Юглы или Яунциемс против Вецмилгрависа. Правда, как признаётся сам Исаев, он в подобных авантюрах участия не принимал. В последний раз ему приходилось драться около 5 лет назад, но это произошло на дискотеке и к футболу никакого отношения не имело.

«На тренировках, конечно, бывают словесные перепалки, но чтобы драться, такого я не помню».

Футбольная команда состоит из разных игроков, у которых разные характеры, мнения и черты характера. Естественно, что дружить со всеми невозможно и есть люди, с которыми нет желания общаться. Исаев говорит, что на поле это нужно «отключать», потому что вся команда занимается одним делом.

«Это нормально. Такое присутствует в любом коллективе. От меня, например, зависят его премиальные, а от него - мои. Если мы сыграем хорошо, то мы выиграем и получим премиальные. А после игры делайте, что хотите. Никто вас не заставляет вместе детей крестить», - считает футболист.

«Стоянович нас просто разорвал»

27 мая главный тренер сборной Латвии по футболу Славиша Стоянович назвал список кандидатов на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. В этом списке оказался и защитник РФШ Вячеслав Исаев.

25-летний футболист последние несколько матчей в чемпионате Латвии пропустил, так как восстанавливался после травмы. Но это не помешало ему попасть в расширенный список игроков, которые в июне сыграют против Израиля и Словении в Риге.

Свой первый матч за национальную команду Исаев провёл в сентябре 2018 года против Грузии (0:1). С тех пор защитник сыграл за сборную семь матчей, два из которых под руководством Стояновича.

«Эта атмосфера, которая была в Грузии - 55 тысяч болельщиков на стадионе, все кричат. Лучшее, что я видел. Хотя мы играли в марте в Варшаве, но там не так всё это было слышно. Грузины, когда атаковали или подавали угловой, то на трибунах было очень громко. В такие моменты футбол начинаешь любить ещё сильнее», - вспоминает свой дебют Исаев.

Что касается главного тренера сборной, то по словам Исаева, сербский специалист очень эмоциональный и «легко заводится».

«В перерыве матча с Македонией он нас просто «разорвал»! Он говорит: «Вы кто вообще? Вы понимаете, что вы просто клоуны? Вы играете в чемпионате Латвии. Что такое чемпионат Латвии? А те, кто играет в Европе, вы там боретесь за выживание!» Он нас уничтожил, но по делу и всё по фактам», - вспоминает футболист.

После того матча тоже состоялся серьёзный разговор с тренером, в котором Стоянович ещё раз «прошёлся по футболистам». Исаев говорит, что никто не обиделся на тренера - «А чего обижаться на правду?»

В целом от тренера у игрока хорошее впечатление, потому что Стоянович хороший мотиватор и может «завести». Это было видно уже в следующем матче против Польши, когда сборная Латвии до 75-й минуты играла на порядок выше. К сожалению, одержать победу не удалось, но игрой футболистов остались довольны как болельщики, так и тренер.

В последний раз сборная Латвии побеждала 2 июня 2018 года, когда удалось минимально обыграть Эстонию (1:0). Это значит, что Исаев, который появился в сборной в сентябре прошлого года, ещё ни разу не побеждал с командой.

7 июня подопечные Славиши Стояновича сыграют на рижском стадионе «Даугава» против Израиля, а три дня спустя там же против Словении. Это будут первые матчи в этом году, которые состоятся перед родными трибунами. Приходите, нашим парням нужна ваша поддержка!