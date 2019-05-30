30 мая 2019, 0:01
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#11vilki: Вячеслав Исаев. О футболистах-миллионерах, драках и трусах Роналду
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TVNET продолжает знакомить вас с футболистами, которые защищают цвета сборной Латвии. Наш сегодняшний гость - защитник команды RFS Вячеслав Исаев.
Вячеслав Исаев
- Дата рождения: 27.08.1993
- Позиция: Защитник
- Матчи/голы за сборную: 7/0
- Клуб: RFS
Блиц-интервью. 20 вопросов Вячеславу Исаеву
Вся жизнь в столице
Исаев родился в Риге, жил в Яунциемсе, а начинал играть в футбол в Вецмилгрависе под руководством тренера Егорова. На свою первую в жизни тренировку юный Исаев пришёл в кедах, а на поле занимались ребята в бутсах, которые были на 3 года старше. Тем не менее, парню удалось поразить их своим жонглированием. По словам футболиста, в 8 лет он мог набить мяч 2000 раз. «Я в Яунциемсе был лучшим в этом плане», - говорит футболист.
Потом тренер пропал на три месяца и Исаеву пришлось искать другое место, чтобы продолжать заниматься футболом. Так он оказался в системе «Сконто».
Защитником футболист стал не сразу. Так сложилось с течением времени. С 11 до 14 лет игрок очень быстро рос и у него начались проблемы с коленями, которые постоянно болели. Но желание играть в футбол было сильнее. Правда, сам игрок признается, что в 16 лет, в самый разгар переходного возраста, всерьёз раздумывал о том, чтобы завязать с футболом.
«Переходный возраст, девчонки, появилась мысль - зачем мне этот футбол? Было лето, отдыхал, куражился и не думал о футболе. Тренеру я сказал, что болит колено и пропал на три месяца», - вспоминает футболист.
В конце лета Исаев всё-таки решил вернуться в футбол и в свой день рождения дебютировал за «Олимп». В своём первом сезоне футболист сыграл четыре игры, а в следующем сезоне игрок вышел на поле во всех матчах чемпионата, пропустив лишь четыре встречи из-за сотрясения мозга.
Затем Исаев попал в «Сконто», в котором всегда мечтал оказаться. Правда, свой первый матч футболист провалил, был заменён после первого тайма и тогдашний тренер рижской команды Марьян Пахарь решил обойтись в сезоне без Исаева, который весь год вынужден был играть за дубль.
Ситуация изменилась, когда «Сконто» возглавил грузинский специалист Тамаз Пертия. Под его руководством Исаев уже работал в «Олимпе». Тренер начал доверять игроку и дал ему шанс, который футболист не упустил. Исаев говорит, что всерьёз понял, что хочет свою жизнь связать с футболом только после того, как подписал свой первый контракт со «Сконто». «Я понял, что могу зарабатывать себе на жизнь своим любимым делом».
История с некогда лучшим клубом Латвии закончилась печально. Из-за финансовых проблем клуб начал утопать в проблемах, игрокам не платили зарплату по 8-9 месяцев.
«Ладно я. Мне было 18-19 лет, я мог жить у родителей, попросить у них денег. А как жили опытные футболисты, которым было за 30, я не представляю. Какую-то часть долгов мне потом вернули. Я рад, что хоть столько получил», - вспоминает Исаев.
«Сконто» дисквалифицировали, а игроки разбежались кто куда. Исаев оказался в РФШ. Сегодня игрок ни о чём не жалеет и считает, что РФШ - это лучший клуб Латвии. Таким образом, вся карьера игрока пока что прошла в столице Латвии. Правда, Исаев говорит, что в будущем очень хотел бы попробовать поиграть за границей.
Кстати, интересная история связана с игровыми номерами, под которыми выступает Исаев в сборной Латвии и в РФШ. В национальной команде у футболиста 13-й номер, а в клубе - 26-й. Чем обусловлен выбор именно этих цифр? Никогда не догадаетесь!
«Я очень суеверный, но 13-й номер мне просто дали. Я его не выбирал. Что касается номера «26» в РФШ - я его тоже не выбирал. Меня спросили - какой ты хочешь номер? Я сказал - 19-й. Мне принесли 26-й».
Кумиры детства
«У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. У меня мама швея и она мне эту майку перешивала, зашивала и чего только с ней не делала. В итоге она порвалась окончательно и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил».
Если найти Вячеслава Исаева на Facebook и посмотреть, на какие страницы он подписан, то можно увидеть Андреса Иньесту, Серхио Рамоса и Карлеса Пуйоля, а на одной из фотографий можно увидеть Исаева в трусах с брендом Cristiano Ronaldo. Возникает вопрос - «Барселона» или «Реал»?
«Я болею за «Барсу». Мне «Реал» не нравится. А трусы мне подарила на Новый год девушка, у которой свой магазин одежды. Она подумала, что раз я футболист, то мне нравится Роналду. А я совсем не фанат его, но трусы ношу. И так совпало, что сфоткали именно в тот момент, когда они вылезли».
Про футболистов-миллионеров и отток игроков из спортшкол
Исаев вспоминает, что в тот момент, когда он хотел бросить футбол, ему повезло и дядя «вправил ему мозги» и он понял, что нужно продолжать заниматься футболом.
«По сути, я кроме футбола ничего не умею и у меня нет других интересов. У нас в команде есть футболисты, которые увлекаются экономикой, они учатся, им это интересно. Я не могу представить, где бы я сейчас ещё мог работать. На стройке может быть. Уже был такой опыт, когда в «Сконто» не платили»? - говорит футболист.
Переходный возраст, девчонки, экзамены, сомнения - всё это самый сложный этап в карьере начинающего футболиста. Очень много талантливых перспективных игроков уходит из футбольных школ в возрасте 14-17 лет. Они подавали надежды, кто-то называл их будущим латвийского футбола, но судьба распорядилась иначе.
«Были такие игроки, которые в 11-летнем возрасте в одиночку могли обвести всю команду. Все говорили, что это будут офигенные футболисты, но потом травмы, слабый характер, лень и всё - ребята пропадали навсегда».
👤Sveiks Vjačeslav! Svētdien viesosimies Valmierā, kur aizvadīsim kārtējo SynotTip futbola Virslīgas spēli pret FK Valmiera Glass ViA vienību. Pretiniekiem pašlaik neveicas pārāk labi - 0 punkti un vārtu attiecība -8. Tajā pašā laikā viņi guva divus vārtus pret FK Spartaks Jūrmala un vienus pret FK Ventspils. Mēs esam tabulas pretējā pusē - pirmajā vietā ar maksimāli iespējamo punktu skaitu. Kas mūs sagaida svētdien? Viegla pastaiga vai arī sīva cīņa? . . 🦁Viegla pastaiga tā noteikti nebūs. Šobrīd Virslīgā nav vieglu spēļu ne ar vienu komandu, turklāt čempionāts ir knapi sācies un tagadējais vietu sadalījums neko nenozīmē. Svētdien mūs gaida neatlaidīga cīņa par katru laukuma centimetru. Tajā pašā laikā viss ir atkarīgs no mums pašiem, jo, ja spēlēsim savu spēli, tad rezultāts būs! #VALvsRFS #Virsliga2018 #SynotTipLatvija
Иногда сами родители давят на ребёнка и говорят - сначала школа, потом футбол. Всё-таки не все воспринимают футбол, как профессию. То, что их сын бегал по полю мальчишкой, занимался спортом и ездил на соревнования - это одно. А то, что он плохо учится, не поступит в вуз, не сможет зарабатывать в латвийском футболе хороших денег - это совсем другое.
«Если у меня будет сын, который захочет стать футболистом, то я, конечно же, не буду против. Никто не мешает ему стать профессиональным игроком, уехать в Европу и зарабатывать бешеные деньги. Хорошие футболисты сегодня - это миллионеры», - говорит Исаев.
В Латвии, конечно, с футболистами-миллионерами дела обстоят чуть хуже, но, по словам Исаева, есть игроки, которые зарабатывают в десять раз больше, чем среднестатистический житель нашей страны.
Плюсы и минусы чемпионата Латвии
Вячеслав проводит в чемпионате Латвии свой девятый сезон. По словам футболиста, за это время уровень и конкуренция между командами сильно возросли. Об этом свидетельствует турнирная таблица и то, что каждая команда может выиграть у каждой. То, что «Метта» может обыграть «Вентспилс», а «Валмиера» действующего чемпиона Латвии «Ригу» - нисколько не удивляет 25-летнего защитника.
«Я знаю Тамаза. Я с ним много работал. Он хороший мотиватор. Когда нам не платили в «Сконто», мы хотели бастовать и не выходить на поле, но Тамаз находил какие-то слова, настраивал нас на игру и мы боролись за чемпионство до последних туров».
Исаев удивлён игре другой команды - рижской «Метты». Да, возможно победы этому клубу даются с трудом, но к ним уже никто не приезжает за гарантированными тремя очками.
«За них играют 16-17-летние футболисты, но такое ощущение, что они в Высшей Лиге лет по десять. Они ничего не боятся. У меня в этом возрасте был мандраж и я допускал глупые ошибки. Эти ребята через несколько лет скажут своё слово в футболе», - считает Исаев.
Возможно, уровень команд выровнялся, местные игроки стали более мастеровитыми, а легионеры - талантливее. Но проблем всё равно хватает.
Бывший игрок сборной Латвии Юрий Жигаев завёл на YouTube свой видеоблог, в котором рассказывает о местном чемпионате, ездит по городам, общается с игроками и тренерами. В одном из видеороликов Жигаев побывал в Даугавпилсе на стадионе «Строитель», который выглядит также плохо, как и 15 лет назад.
Если на футбольное поле без слёз ещё можно смотреть, то как выглядят раздевалки для игроков - это зрелище не для слабонервных.
Что касается Исаева, то его больше всего в чемпионате Латвии раздражает то, что на стадионы ходит очень мало людей.
«В той же Польше, в каком-нибудь третьем дивизионе, где у команд уровень ниже, чем у нас, приходят полные стадионы. У нас это никому неинтересно».
Драки и сложный характер
Исаев довольно часто попадал в разные неприятные ситуации, связанные с футболом. Игрока отчисляли из команд, он получал дисциплинарные наказания, в первом матче за сборную футболист получил жёлтую карточку, а на свою первую в жизни тренировку юный Исаев пришёл с опозданием.
«На самом деле, я не хулиган. Просто у меня талант - находится не в то время и не в том месте», - нашёл объяснение футболист.
Будущий футболист рос в Яунциемсе и помнит, как ребята постарше ездили подраться район на район - Яунциемс против Юглы или Яунциемс против Вецмилгрависа. Правда, как признаётся сам Исаев, он в подобных авантюрах участия не принимал. В последний раз ему приходилось драться около 5 лет назад, но это произошло на дискотеке и к футболу никакого отношения не имело.
«На тренировках, конечно, бывают словесные перепалки, но чтобы драться, такого я не помню».
Футбольная команда состоит из разных игроков, у которых разные характеры, мнения и черты характера. Естественно, что дружить со всеми невозможно и есть люди, с которыми нет желания общаться. Исаев говорит, что на поле это нужно «отключать», потому что вся команда занимается одним делом.
«Это нормально. Такое присутствует в любом коллективе. От меня, например, зависят его премиальные, а от него - мои. Если мы сыграем хорошо, то мы выиграем и получим премиальные. А после игры делайте, что хотите. Никто вас не заставляет вместе детей крестить», - считает футболист.
«Стоянович нас просто разорвал»
27 мая главный тренер сборной Латвии по футболу Славиша Стоянович назвал список кандидатов на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. В этом списке оказался и защитник РФШ Вячеслав Исаев.
25-летний футболист последние несколько матчей в чемпионате Латвии пропустил, так как восстанавливался после травмы. Но это не помешало ему попасть в расширенный список игроков, которые в июне сыграют против Израиля и Словении в Риге.
Свой первый матч за национальную команду Исаев провёл в сентябре 2018 года против Грузии (0:1). С тех пор защитник сыграл за сборную семь матчей, два из которых под руководством Стояновича.
«Эта атмосфера, которая была в Грузии - 55 тысяч болельщиков на стадионе, все кричат. Лучшее, что я видел. Хотя мы играли в марте в Варшаве, но там не так всё это было слышно. Грузины, когда атаковали или подавали угловой, то на трибунах было очень громко. В такие моменты футбол начинаешь любить ещё сильнее», - вспоминает свой дебют Исаев.
Что касается главного тренера сборной, то по словам Исаева, сербский специалист очень эмоциональный и «легко заводится».
«В перерыве матча с Македонией он нас просто «разорвал»! Он говорит: «Вы кто вообще? Вы понимаете, что вы просто клоуны? Вы играете в чемпионате Латвии. Что такое чемпионат Латвии? А те, кто играет в Европе, вы там боретесь за выживание!» Он нас уничтожил, но по делу и всё по фактам», - вспоминает футболист.
После того матча тоже состоялся серьёзный разговор с тренером, в котором Стоянович ещё раз «прошёлся по футболистам». Исаев говорит, что никто не обиделся на тренера - «А чего обижаться на правду?»
В целом от тренера у игрока хорошее впечатление, потому что Стоянович хороший мотиватор и может «завести». Это было видно уже в следующем матче против Польши, когда сборная Латвии до 75-й минуты играла на порядок выше. К сожалению, одержать победу не удалось, но игрой футболистов остались довольны как болельщики, так и тренер.
В последний раз сборная Латвии побеждала 2 июня 2018 года, когда удалось минимально обыграть Эстонию (1:0). Это значит, что Исаев, который появился в сборной в сентябре прошлого года, ещё ни разу не побеждал с командой.
7 июня подопечные Славиши Стояновича сыграют на рижском стадионе «Даугава» против Израиля, а три дня спустя там же против Словении. Это будут первые матчи в этом году, которые состоятся перед родными трибунами. Приходите, нашим парням нужна ваша поддержка!