Футболист "Баварии" вызван в сборную Латвии. Стоянович назвал кандидатов

Пожалуй, главной новостью стало то, что в сборную был вызван 19-летний Даниэль Онтужанс, который занимается в системе мюнхенской "Баварии" с 10-летнего возраста.

Футболист проживает в Германии и за время своей карьеры не сыграл ни одного матча за сборные Латвии разных возрастов. Онтажанс вызывался в сборную Германии U-16, но сам игрок выразил желание играть за сборную Латвии. Весной этого года президент Латвийской Федерации Футбола (ЛФФ) и Славиша Стоянович были в гостях у футболиста и в результате Онтужанс попал в список кандидатов.

Список кандидатов в сборную состоит из 26 футболистов. Впервые в сворную был вызван полузащитник "Лиепаи" Мартиньш Кигурс. Второе приглашение в свборную получил защитник "Риги" Антоний Черномордый.

Напомним, что в июне сборная Латвии в Риге проведёт два матча в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. 7 июня на стадионе "Даугава" состоится матч против Израиля, а 10 июня против Словении.

Список кандидатов в сборную Латвии на отборочные матчи ЕВРО-2020 против Израиля и Словении:

Вратари: Андрис Ванинс ("Цюрих", Швейцария), Павел Штейнбор ("Арка", Польша), Каспар Икстенс ("РФШ").

Защитники: Каспар Дубра ("Иртыш", Казахстан), Марцис Ошс ("Ксамакс", Швейцария), Антоний Черномордый ("Рига"), Вадим Жулев ("Лиепая), Виталий Максименко ("Олимпия", Словения"), Виталий Ягодинский, Роберт Савалниекс, Александр Соловьев (все - РФШ).

Полузащитники: Олег Лайзанс, Ритварс Ругинс (оба - "Рига"), Андрей Цыганик ("Камбюр", Голландия), Кристерс Тоберс, Мартиньш Кигурс, Янис Икауниекс (все - "Лиепая"), Вячеслав Исаев (РФШ), Даниэль Онтужанс ("Бавария", Германия).