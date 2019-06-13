Бывший возлюбленный Ивлеевой рассказал, как сделал её популярной 

Артист познакомился с Настей в 2011 году в одном из клубов Питера. В тот момент блогер работала официанткой. Согласно его словам, Ивлеева сразу же ему понравилась, и он позвал её с собой в столицу России.

"Неужели ты занимаешься тем, чем хочешь? Хватит тратить жизнь на ерунду. Езжай в Москву, там точно выбьешься в люди", — сразу сказал девушке музыкант.

Но он рассказал, что звезда переехала к нему только в 2015 году. Бородин помог девушке с жильём и работой. Позднее ему стало известно, что она мечтает стать телеведущей. Певец сразу же отправил Настю на обучение.

Помимо того, он рассказал, что именно он был тем, кто написал первый сценарий к вайну блогера, после которого она получила популярность и решила продолжить развиваться в данной сфере. Пара рассталась после того, как Ивлеева стала ведущей в передаче "Орёл и решка", так как она хотела более активно заниматься своей карьерой, а личная жизнь ей мешала.