"Лишиться девственности красиво не получилось": Ивлеева рассказала про первый секс
Звезда Instagram, видеоблогер и телеведущая Анастасия Ивлеева не любит рассказывать про личную жизнь, хотя последний ее роман с рэпером Элджеем обсуждается достаточно широко. В недавнем интервью девушка рассказала про первый сексуальный опыт.
Ивлеева встретила своего избранника в 17-летнем возрасте. Об этом она призналась во время свой передачи AGENTSHOW в разговоре с Андреем Бедняковым.
"Ты же знаешь, как это бывает в первый раз. Погружаешься в человека полностью. Мы были вместе года полтора. В первый раз мы расстались из-за какой-то глупости.
Потом спустя месяц я поняла, что люблю его, что совершила ошибку. Полгода его добивалась, и мы возобновили общение. А буквально через неделю он сказал, что не любит меня. Это, конечно, был удар", - призналась звезда.
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Настя рассказала, что именно с ним она потеряла девственность. Подробностями первого секса она не поделилась, но отметила, что романтики там не было.
"Все девочки мечтают лишиться девственности красиво, как принцессы. Но у меня не получилось. Это было с любимым человеком, а остальное вас не касается", - подчеркнула Анастасия.
Теперь это все в прошлом. Настя Ивлеева признается, что счастлива вместе с хип-хоп исполнителем Элджеем (наст. имя - Алексей Узенюк). Ранее в интервью Юрию Дудю она подчеркнула, что он не только хорош в постели, но и является интересным собеседником. Пара практически никогда не ссорится.
"Я не ссорюсь со второй половиной. Я живу с такой адекватной и гуманной позицией, что просто не ссорюсь с людьми. Я считаю, что это глупо кричать, бить посуду", - объяснила Ивлеева.
Ранее Насте Ивлеевой нашли замену.
По состоянию на апрель 2019 года на ее Instagram-страницу "_agentgirl_" подписано свыше 11,5 миллионов человек. У девушки свое шоу на YouTube, она также активно снимается в сериалах.