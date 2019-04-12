"Лишиться девственности красиво не получилось": Ивлеева рассказала про первый секс

Ивлеева встретила своего избранника в 17-летнем возрасте. Об этом она призналась во время свой передачи AGENTSHOW в разговоре с Андреем Бедняковым.

"Ты же знаешь, как это бывает в первый раз. Погружаешься в человека полностью. Мы были вместе года полтора. В первый раз мы расстались из-за какой-то глупости.

Потом спустя месяц я поняла, что люблю его, что совершила ошибку. Полгода его добивалась, и мы возобновили общение. А буквально через неделю он сказал, что не любит меня. Это, конечно, был удар", - призналась звезда.

Настя рассказала, что именно с ним она потеряла девственность. Подробностями первого секса она не поделилась, но отметила, что романтики там не было.

"Все девочки мечтают лишиться девственности красиво, как принцессы. Но у меня не получилось. Это было с любимым человеком, а остальное вас не касается", - подчеркнула Анастасия.

Теперь это все в прошлом. Настя Ивлеева признается, что счастлива вместе с хип-хоп исполнителем Элджеем (наст. имя - Алексей Узенюк). Ранее в интервью Юрию Дудю она подчеркнула, что он не только хорош в постели, но и является интересным собеседником. Пара практически никогда не ссорится.

"Я не ссорюсь со второй половиной. Я живу с такой адекватной и гуманной позицией, что просто не ссорюсь с людьми. Я считаю, что это глупо кричать, бить посуду", - объяснила Ивлеева.

Ранее Насте Ивлеевой нашли замену.