"Она просто хайпит": Ивлеева призналась, что ее раздражает сравнение с Бузовой

"Меня дико бесит... Меня сравнивают с Бузовой... У нас абсолютно разный контент", - призналась Настя Ивлеева.

Она отметила, что такое сравнение обусловлено стремительным взлетом, который получили вначале своей карьеры обе девушки.

"Типа мы такие девчонки-selfmade, которые набрали подписчиков, но...

Сука, у нас абсолютно разный контент!", - в сердцах высказала она.

Ивлеева также объяснила, что для нее главное - это качества продукта, который смотрит зритель.

"Я делаю свой контент поэтапно, кирпичик к кирпичику. Я делаю его качественным, чтобы это было интересно смотреть. Моя популярность основывалась на благородстве и на прекрасности...", - пояснила Настя.

Она уверена, что Бузова просто хайпит, а когда Ольга перестанет изображать глупышку ее популярность мгновенно исчезнет.

"А человек просто хайпит, и когда она перестанет вдруг быть глупой и делать х***ю, то ее станет неинтересно смотреть", - резюмировала Настя.

Ивлеева подчеркнула, что это несколько не обращение, просто подобное сравнение неприемлемо.

Напомним, на момент написания статьи у Насти Ивлеевой 11,6 миллионов подписчиков, а у Ольги Бузовой 15,4 миллиона.