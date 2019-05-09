"Она просто хайпит": Ивлеева призналась, что ее раздражает сравнение с Бузовой

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева призналась, что ее раздражает сравнение с Ольгой Бузовой. Она довольно резко высказалась в адрес звезды в эфире своей программы AgentShow.
"Меня дико бесит... Меня сравнивают с Бузовой... У нас абсолютно разный контент", - призналась Настя Ивлеева.
Она отметила, что такое сравнение обусловлено стремительным взлетом, который получили вначале своей карьеры обе девушки.
"Типа мы такие девчонки-selfmade, которые набрали подписчиков, но...
Сука, у нас абсолютно разный контент!", - в сердцах высказала она.
Ивлеева также объяснила, что для нее главное - это качества продукта, который смотрит зритель.
"Я делаю свой контент поэтапно, кирпичик к кирпичику. Я делаю его качественным, чтобы это было интересно смотреть. Моя популярность основывалась на благородстве и на прекрасности...", - пояснила Настя.
Она уверена, что Бузова просто хайпит, а когда Ольга перестанет изображать глупышку ее популярность мгновенно исчезнет.
"А человек просто хайпит, и когда она перестанет вдруг быть глупой и делать х***ю, то ее станет неинтересно смотреть", - резюмировала Настя.
Ивлеева подчеркнула, что это несколько не обращение, просто подобное сравнение неприемлемо.
Напомним, на момент написания статьи у Насти Ивлеевой 11,6 миллионов подписчиков, а у Ольги Бузовой 15,4 миллиона.