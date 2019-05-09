Чт, 9.05.2019
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"Она просто хайпит": Ивлеева призналась, что ее раздражает сравнение с Бузовой

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ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix/скриншот видео/ коллаж Русский TVNET

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева призналась, что ее раздражает сравнение с Ольгой Бузовой. Она довольно резко высказалась в адрес звезды в эфире своей программы AgentShow.  

"Меня дико бесит... Меня сравнивают с Бузовой... У нас абсолютно разный контент", - призналась Настя Ивлеева. 

Она отметила, что такое сравнение обусловлено стремительным взлетом, который получили вначале своей карьеры обе девушки. 

"Типа мы такие девчонки-selfmade, которые набрали подписчиков, но...

Сука, у нас абсолютно разный контент!", - в сердцах высказала она. 

Ивлеева также объяснила, что для нее главное - это качества продукта, который смотрит зритель. 

"Я делаю свой контент поэтапно, кирпичик к кирпичику. Я делаю его качественным, чтобы это было интересно смотреть. Моя популярность основывалась на благородстве и на прекрасности...", - пояснила Настя. 

Она уверена, что Бузова просто хайпит, а когда Ольга перестанет изображать глупышку ее популярность мгновенно исчезнет.

"А человек просто хайпит, и когда она перестанет вдруг быть глупой и делать х***ю, то ее станет неинтересно смотреть", - резюмировала Настя.

Ивлеева подчеркнула, что это несколько не обращение, просто подобное сравнение неприемлемо. 

Напомним, на момент написания статьи у Насти Ивлеевой  11,6 миллионов подписчиков, а у Ольги Бузовой 15,4 миллиона. 

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