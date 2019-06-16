Бриедиса лишат победы? Поляки собираются подать апелляцию

Речь идёт не о мощном нокауте, в котором побывал Гловацки уже в третьем раунде. Польские медиа возмущены судейством этого боя и поведением латвийского боксёра.

Первая неоднозначная ситуация произошла во втором раунде, когда Гловацки ударил Бриедиса в затылок. Майрис тут же решил ответить поляку и нанёс умышленный удар локтем в лицо сопернику. За это нарушение Бриедис получил лишь предупреждение от судьи и бой продолжился.

По мнению польского портала sport.onet.pl, именно этот удар не позволил Гловацки нормально продолжать бой.

ФОТО: TVNET

Уже несколько секунд спустя Бриедис отправил соперника в нокдаун, а в конце второго раунда произошёл очередной непонятный эпизод. Прозвучал гонг, который означал конец второго раунда, но судья не услышал этого, чем и воспользовался Бриедис, который ещё около 10 секунд избивал соперника.

Самое интересное, что в этот момент в ринге находился секундант Бриедиса - это тоже могло закончится дисквалификацией, но этого тоже не заметил судья.

"Судья вообще не контролировал ход встречи. Второй раунд продолжался дольше, чем должен был. Польская сторона должна подать протест", - считает польская боксёрша Эва Пёнтковска.

Przegląd Sportowy сообщает, что промоутер польского боксёра Анджей Василевски также крайне не доволен произошедшим в Риге и считает, что Бриедис должен быть дисквалифицирован. "То, что сделал судья, мы будем проверять. Можем подать апелляцию. Это скандал!".

Интересно, что сам Бриедис сразу же после боя признался, что слышал гонг, который сигнализировал об окончании второго раунда. Тем не менее, это не помешало латвийскому боксёру ещё несколько раз ударить ничего не подозревающего Гловацки.

ФОТО: TVNET

В результате, Гловацки так и не смог прийти в себя до начала третьего раунда, в котором Бриедис и отправил соперника в нокаут.

"Господин латыш (без фамилии, потому что сегодня он её потерял) признался в интервью, что ударил локтем в лицо, потому что перед этим получил в затылок и смеётся, потому что слышал гонг. Нет слов на такое хамское поведение. Надеюсь, об этом будут говорить во всём мире и кому-то хоть на секунду станет стыдно", - написал в своём Twitter известный польский комментатор Мацией Иваньски.

Директор польского телеканала TVP Sport Марек Школьниковски заявил, что в качестве официального дистрибьютора боя они подадут жалобу и не будут транслировать дальнейшие поединки суперсерии.

"Теперь я понимаю, почему организация WBC решила не участвовать в этом цирке. Если так должен выглядить профессиональный бокс, то мы говорим вам спасибо! Играйтесь сами!".