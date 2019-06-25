ПАСЕ вернула России полномочия в организации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за резолюцию, которая позволяет российской делегации возвратиться к работе в организации.
Правила работы ПАСЕ дополнили формулировкой, гарантирующей членам Ассамблеи права голосовать, выступать и быть представленными в организации. В данном документе говорится, что эти права "не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий".
Организация также проголосовала за то, чтобы страны, которые не представлены в настоящее время в ПАСЕ, могли подать заявление на участие в июньской сессии Ассамблеи.
Против резолюции ПАСЕ выступили представители Украины. Глава комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова не отрицает того, что после произошедшего делегация Украины может приостановить свое участие в ПАСЕ.
В МИД Украины решение организации было названо "недопустимой уступкой" России. Там также обвинили страны-участницы Совета Европы в одобрении "агрессора".
В апреле 2014 года ПАСЕ лишила делегацию России права голоса и исключила из всех руководящих органов ассамблеи. Данное действие было в ответ на присоединение Крыма к России.