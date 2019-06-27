Чт, 27.06.2019
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Делегации Балтии и еще четырех стран покинули ПАСЕ, протестуя против возвращения России

ФОТО: AFP/SCANPIX

Это Польша, Литва, Латвия, Словакия, Эстония и Грузия с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена украинской делегации Леонида Емеца.

Делегация Украины покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в среду после того, как участники заседания отклонили поправки Киева и подтвердили полномочия России в рамках этой организации в полном объеме. 

Как сообщается, член делегации Украины Алексей Гончаренко заявил, что летнюю сессию ПАСЕ также покидают делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши. 

Сообщается, что в знак поддержки украинской делегации они направят в свои парламенты и правительства запрос о своем дальнейшем участии в организации.

Согласно сообщению другого члена украинской делегации Леонида Емеца, присоединилась также Словакия.

"Сегодня Польша, Литва, Латвия, Словакия, Эстония и Грузия с Украиной стали вместе. Делегации объявили о недопустимости снятия санкций с России и об угрозе такого решения для самого существования ПАСЕ", - сообщил он в Facebook.

Сами представители делегаций Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и Польши пока что никаких заявлений по этому поводу пока не сделали.

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