Делегации Балтии и еще четырех стран покинули ПАСЕ, протестуя против возвращения России

Делегация Украины покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в среду после того, как участники заседания отклонили поправки Киева и подтвердили полномочия России в рамках этой организации в полном объеме.

Как сообщается, член делегации Украины Алексей Гончаренко заявил, что летнюю сессию ПАСЕ также покидают делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши.

Сообщается, что в знак поддержки украинской делегации они направят в свои парламенты и правительства запрос о своем дальнейшем участии в организации.

Согласно сообщению другого члена украинской делегации Леонида Емеца, присоединилась также Словакия.

"Сегодня Польша, Литва, Латвия, Словакия, Эстония и Грузия с Украиной стали вместе. Делегации объявили о недопустимости снятия санкций с России и об угрозе такого решения для самого существования ПАСЕ", - сообщил он в Facebook.