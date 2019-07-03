"Не таким образом я хотела завершить Уимблдон". Шараповой посоветовали закончить карьеру

Шарапова выиграла первый сет со счётом 6:4, а во втором вела со счётом 5:2, но упустила победу - 6:7. Перед третьим сетом россиянка попросила помощи медиков, указав на левое запястье. При счете 0:5 в третьем сете Шарапова отказалась от продолжения борьбы.

"Я все равно горжусь, что я тут. Легким выходом было бы заняться чем-нибудь другим, потому что я создала для себя такие возможности. А я никогда не хожу по легком пути. Я всегда работаю, посвящаю всю себя. Да, сейчас тяжело, но я люблю свое дело", - приводит слова Шараповой после матча Sports.ru.

Не все разделяют гордость Шараповой. После матча её соперница по первому раунду Полин Парментье прокомментировала то, что россиянка снялась с их матча при счёте 0:5 в третьем сете.

"Сниматься при счете 0:5 не очень красиво, но я ничего другого и не ожидала. Она могла сняться и раньше, потому что ей очевидно было больно. А при счете 0:5 я как будто уже победила", - сказала французская теннисистка.

Многие критики Шараповой упрекнули её в том, что в последнее время российскую теннисистку больше интересуют квартиры, рекламные контракты и собственный бренд конфет. Другие подчеркнули, что после скандала с употреблением мельдония Шарапова никак не может вернуться в строй, поэтому ей лучше повесить ракетку на гвоздь.

"Я думала, что справилась с травмой. Решила принять участие в Уимблдоне, чтобы бороться, а не сняться с него. Это был явно не тот способ, которым я хотела бы завершить турнир", - приводит слова Шараповой портал "Чемпионат".

Напомним, что россиянка провела свой третий матч после травмы плеча, из-за которой не выходила на корт с конца января.