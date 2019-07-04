Видео: Интервью с участниками кастинга шоу "Битва экстрасенсов" в Риге
В четверг, 4 июля в Риге состоялся кастинг на 20-й сезон популярного телешоу "Битва экстрасенсов". Набор участников в Латвии проводился впервые за 12 лет существования проекта. Русский TVNET побывал за кулисами и пообщался с потенциальными участниками нашумевшей программы.
Цель шоу - это поиск людей с необычными способностями, которые проверяются вместе со зрителями.
Участникам проекта предстоят сложные испытания, предсказание будущего, общение с мертвыми - одним словом все, что не может сделать обыкновенный человек.
В Риге участники приходили на кастинг поэтапно, в группах по 6-10 человек. Выглядели кандидаты как обыкновенные люди, которых можно встретить каждый день на улице.
Галерея: Кастинг шоу "Битва экстрасенсов" в Риге
Часть из них старалась не общаться с журналистами и держалась довольно скромно. Но были и такие, кто охотно комментировал происходящее и объяснял зачем он пришел.
Люди, называющие себя экстрасенсами, подробно рассказывали про свои необычные способности и их использование.
Видео: Русский TVNET на кастинге шоу "Битва экстрасенсов"