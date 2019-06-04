Ср, 5.06.2019
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"Я - мужчина": победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала откровенным признанием
Это тяжелое заболевание!

ФОТО: instagram.com/julie_vangreal

Победительница 15-го сезона популярного шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг развеяла слухи о причинах резкой смены внешности, которая шокировала ее поклонников - она коротко постриглась, отказалась от макияжа и стала носить мужскую одежду.

На своей страничке в  Instagram Джулия опубликовала пост, в котором рассказала о своем тяжелом заболевании.

"Правда или ложь. 1. Я самоучка и не имею профессионального химического и парфюмерного образования. Ложь. РХТУ им. Д. И. Менделеева и GIP. 2. В детстве я собирал кувшинки, и меня за это дико били. Правда.

3. У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса", - написала Ванг, говоря о себе в мужском роде.

При этом Джулия отметила, что не является трансгендером и не делала пластических операций.

"Я пошел на шоу ради своего любимого", - призналась она.

  • Синдром Морриса - врожденное заболевание людей мужского пола (с набором хромосом XY), при котором снижается или полностью теряется чувствительность к мужским половым органам (андрогенам). Человек с таким диагнозом выглядит как женщина, но по генетическим показателям является мужчиной.

Кроме того, Ванг призналась, что

образ сексуальной блондинки в экстравагантных нарядах был придуман для нее продюсерами шоу. В обычной жизни она совсем другой человек,

у нее нет никаких способностей и она никогда никому не помогала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#juliavang

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"Я помог миллионам людей, и никто из них меня не благодарил. Лишь одна девушка - я вылечил ее брата со второй степенью рака желудка. Брал отказных", - добавила Джулия.

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