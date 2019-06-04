"Я - мужчина": победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала откровенным признанием
Победительница 15-го сезона популярного шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг развеяла слухи о причинах резкой смены внешности, которая шокировала ее поклонников - она коротко постриглась, отказалась от макияжа и стала носить мужскую одежду.
На своей страничке в Instagram Джулия опубликовала пост, в котором рассказала о своем тяжелом заболевании.
"Правда или ложь. 1. Я самоучка и не имею профессионального химического и парфюмерного образования. Ложь. РХТУ им. Д. И. Менделеева и GIP. 2. В детстве я собирал кувшинки, и меня за это дико били. Правда.
3. У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса", - написала Ванг, говоря о себе в мужском роде.
При этом Джулия отметила, что не является трансгендером и не делала пластических операций.
"Я пошел на шоу ради своего любимого", - призналась она.
- Синдром Морриса - врожденное заболевание людей мужского пола (с набором хромосом XY), при котором снижается или полностью теряется чувствительность к мужским половым органам (андрогенам). Человек с таким диагнозом выглядит как женщина, но по генетическим показателям является мужчиной.
Кроме того, Ванг призналась, что
образ сексуальной блондинки в экстравагантных нарядах был придуман для нее продюсерами шоу. В обычной жизни она совсем другой человек,
у нее нет никаких способностей и она никогда никому не помогала.
"Я помог миллионам людей, и никто из них меня не благодарил. Лишь одна девушка - я вылечил ее брата со второй степенью рака желудка. Брал отказных", - добавила Джулия.