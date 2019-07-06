Сб, 6.07.2019
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Лучший футболист Латвии 2018 года продолжит карьеру в РФШ

Давис Икауниекс

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Нападающий сборной Латвии по футболу Давис Икауниекс подписал контракт с клубом "Вирслиги" РФШ, сообщает официальный сайт рижской команды.

В июне 25-летний Икауниекс покинул чешский клуб "Яблонец", но чешские СМИ сообщали, что латвийский футболист продолжит карьеру в другой команде местного чемпионата "Фастав Злин". В результате Икауниекс продолжит карьеру в чемпионате Латвии и будет до конца сезона играть за РФШ.

Напомним, что в 2018 году Давис Икауниекс был признан лучшим футболистом Латвии.

Икауниекс к РФШ присоединился как раз перед матчами первого квалификационного этапа в Лигу Европы, в котором рижане сыграют с клубом "Олимпия" из Словении.

В минувшем сезоне Давис Икауниекс не смог стать основным игроком чешской команды "Яблонец" и выходил на поле по большей части на замену. Всего игрок вышел на поле в 13 матчах, но голов забить не сумел.

Карьеру футболиста Икауниекс начал в лиепайском "Металлурге", но в 2016 году перебрался в Чехию и стал игроком "Высочина Йиглава". На счету футболиста также 20 матчей за национальную сборную Латвии.

Напоминаем, что до 6 июля на TVNET проходит голосование за лучший гол июня в чемпионате Латвии!

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