Лучший футболист Латвии 2018 года продолжит карьеру в РФШ

В июне 25-летний Икауниекс покинул чешский клуб "Яблонец", но чешские СМИ сообщали, что латвийский футболист продолжит карьеру в другой команде местного чемпионата "Фастав Злин". В результате Икауниекс продолжит карьеру в чемпионате Латвии и будет до конца сезона играть за РФШ.

Икауниекс к РФШ присоединился как раз перед матчами первого квалификационного этапа в Лигу Европы, в котором рижане сыграют с клубом "Олимпия" из Словении.

В минувшем сезоне Давис Икауниекс не смог стать основным игроком чешской команды "Яблонец" и выходил на поле по большей части на замену. Всего игрок вышел на поле в 13 матчах, но голов забить не сумел.