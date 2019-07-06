Нурмагомедов пообещал победить Порье без прыжков из клетки

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о сценарии будущего боя с американцем Дастином Порье. Запись пресс-конференции со словами бойца была опубликована на YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
"Помните, что я сделал в прошлом бою? Защитил титул. В Абу-Даби сделаю то же самое, но на этот раз обойдусь без прыжков из клетки. Что касается моего соперника, то Порье - отличный боец. У него очень хорошие боксёрские навыки, и он прекрасно двигается на ногах", сказал Хабиб.
Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе. В октябре 2018 года он успешно защитил свой титул в бою с ирландцем Конором Макгрегором.
После поединка случилась драка, которую начал сам Нурмагомедов. Боец выпрыгнул из октагона и напал на секундантов противника. В то же самое время секунданты Нурмагомедова атаковали Макгрегора. В результате потасовки оба спортсмена были дисквалифицированы. Макгрегора отстранили от выступлений на шесть месяцев, Нурмагомедова - на девять.
Многими ожидается, что ирландец сможет посетить бой Нурмагомедова и Порье, который состоится в Абу-Даби седьмого сентября. Тренер Хабиба Хавьер Мендес порекомендовал Макгрегору взять охрану в случае приезда в ОАЭ.
Undefeated UFC lightweight champ Khabib Nurmagomedov and interim title holder Dustin Poirier squared off at UFC summer press conference.— MMAFighting.com (@MMAFighting) 5 июля 2019 г.
Who wins 🦅or 💎? pic.twitter.com/K3vt6bT63h