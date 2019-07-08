Пн, 8.07.2019
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Эбби из США - чемпионка мира и самая сексуальная футболистка турнира

Эбби Далькемпер

ФОТО: instagram.com/abbydahlkemper

26-летняя американская футболистка Эбби Далькемпер в минувшее воскресенье вместе со сборной США стала чемпионкой мира по футболу. Для защитницы этот чемпионат мира стал дебютным в карьере, но многим она запомнилась не только игрой, но и своей внешностью.

В финале мирового первенства команда США обыграла Голландию со счётом 2:0. Эбби провела на поле все 90 минут и заработала жёлтую карточку.

Для Далькемпер, которая выступает под 7-м номером, это не первый титул со сборной. С национальной командой она уже выиграла женский Кубок КОНКАКАФ-2018, а всего за сборную США сыграла больше 40 матчей.

Ещё до начала чемпионата мира во Франции многие СМИ назвали Эбби самой красивой и сексуальной футболисткой грядущего турнира. В начале июня Эбби поучаствовала в съёмках для спортивного еженедельника Sports Illustrated и заметно "прокачала" свой Instagram. Сейчас за футболисткой "Норт Каролины" следит 150 тысяч человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Little sass never killed nobody

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Dawn patrol

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Sunflowers and sister

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Golden hour ✨ @si_swimsuit #SISwim

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How many La Croix is too many? 🤔

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Friendly reminder that the @si_swimsuit magazine is on sale now! 😈 #SISwim

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#PUMA #NewLevels

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Round of 16 vs 🇪🇸 12pm ET on FS1. LFG 🇺🇸

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Such an honor to be a part of @si_swimsuit 2019 with other badass women! On sale now! #SISwim

A post shared by Abby Dahlkemper (@abbydahlkemper) on

Хотите ещё смотреть на красивых футболисток? Вот тут топ-10 "горячих" доказательств, что женский футбол - это сексуально!

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