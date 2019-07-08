Эбби из США - чемпионка мира и самая сексуальная футболистка турнира

В финале мирового первенства команда США обыграла Голландию со счётом 2:0. Эбби провела на поле все 90 минут и заработала жёлтую карточку.

Для Далькемпер, которая выступает под 7-м номером, это не первый титул со сборной. С национальной командой она уже выиграла женский Кубок КОНКАКАФ-2018, а всего за сборную США сыграла больше 40 матчей.

Ещё до начала чемпионата мира во Франции многие СМИ назвали Эбби самой красивой и сексуальной футболисткой грядущего турнира. В начале июня Эбби поучаствовала в съёмках для спортивного еженедельника Sports Illustrated и заметно "прокачала" свой Instagram. Сейчас за футболисткой "Норт Каролины" следит 150 тысяч человек.