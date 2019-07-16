Хабиб: "В клетке я мучаю людей. Этим я занимаюсь всю свою жизнь"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби проведёт свой первый поединок после победы над ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года.
Следующим противником Нурмагомедова станет американец Дастин Порье, который с апреля 2019 года является временным чемпионом UFC в лёгком весе. По мнению Нурмагомедова Порье хороший боец, но он находится ниже уровнем.
Хабиб также заявил, что во время боя 7 сентября будет концентрироваться только на том, чтобы одержать победу и сохранить за собой чемпионский пояс UFC.
"Помните, как завершился мой последний бой? Так вот, ничего не изменилось. То же самое я повторю и в Абу-Даби", - сказал Нурмагомедов.
Галерея: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов
"В клетке я пытаюсь замучить, растерзать оппонента. И мне не важно, как его зовут: Дастин, Тони Фергюсон или как то ещё. В клетке я мучаю людей. Этим занимаюсь всю свою жизнь. Мой рекорд - 27-0. Люди говорят о том, что у Дастина серия из 6 побед кряду. А как насчёт 27 побед кряду? 11 лет без поражений", - сказал Хабиб.
Напомним, что за время своей профессиональной карьеры Хабиб Нурмагомедов провёл 27 поединков и ни разу не проиграл. На счету 30-летнего Порье 25 побед и 5 поражений.