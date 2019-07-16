Хабиб: "В клетке я мучаю людей. Этим я занимаюсь всю свою жизнь"

Следующим противником Нурмагомедова станет американец Дастин Порье, который с апреля 2019 года является временным чемпионом UFC в лёгком весе. По мнению Нурмагомедова Порье хороший боец, но он находится ниже уровнем.

Хабиб также заявил, что во время боя 7 сентября будет концентрироваться только на том, чтобы одержать победу и сохранить за собой чемпионский пояс UFC.

"Помните, как завершился мой последний бой? Так вот, ничего не изменилось. То же самое я повторю и в Абу-Даби", - сказал Нурмагомедов.

Галерея: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов

"В клетке я пытаюсь замучить, растерзать оппонента. И мне не важно, как его зовут: Дастин, Тони Фергюсон или как то ещё. В клетке я мучаю людей. Этим занимаюсь всю свою жизнь. Мой рекорд - 27-0. Люди говорят о том, что у Дастина серия из 6 побед кряду. А как насчёт 27 побед кряду? 11 лет без поражений", - сказал Хабиб.