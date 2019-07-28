Врачи не исключают отравления Навального химическим веществом

По ее словам, медиков практически сразу выпроводили из палаты, сославшись на то, что Навальный находится под арестом.

Врачам пришлось осматривать политика, а также собирать жалобы и анамнез "через дверь", подчеркнула Васильева, расценив это как "настоящий абсурд".

Главный врач медучреждения Ольга Шарапова в телефонном разговоре заявила, что консультации посторонних медиков запрещены, добавила Васильева.

При этом выявленные у Навального симптомы "соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту", при котором "помощь должна быть оказана немедленно", отметила лечащий врач политика.

"В итоге: у меня лично складывается определенная клиническая картина происходящего:

Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица". Далее - госпитализация в больницу, которой заведует главный врач-единоросс, контролирующая каждый шаг и лечение Навального. Нас, лечащих врачей и знающих досконально все о здоровье Алексея - абсурдно не пускают ни к коллегам, ни к пациенту.

Зачем? Видимо, чтобы никто не узнал и не догадался о причине "заболевания" Алексея Навального", - написала Васильева.

Напомним, 24 июля Алексея Навального задержали у подъезда своего дома. В тот же день суд Москвы приговорил оппозиционера к 30 суткам административного ареста на основании протокола, составленного по факту повторного нарушения правил проведения митинга из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.

Утром 28 июля политика госпитализировали в больницу имени Виноградова в Москве с диагнозом "острая аллергическая реакция". Он находится в больничной палате под охраной полицейских.