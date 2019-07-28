Врачи не исключают отравления Навального химическим веществом

Лечащие врачи Алексея Навального, посетившие его в московской больнице, не исключают "токсическое повреждение кожи и слизистых" оппозиционного политика "неизвестным химическим веществом", со ссылкой на врача Анастасию Васильеву пишет Deutsche Welle.
По ее словам, медиков практически сразу выпроводили из палаты, сославшись на то, что Навальный находится под арестом.
Врачам пришлось осматривать политика, а также собирать жалобы и анамнез "через дверь", подчеркнула Васильева, расценив это как "настоящий абсурд".
Главный врач медучреждения Ольга Шарапова в телефонном разговоре заявила, что консультации посторонних медиков запрещены, добавила Васильева.
При этом выявленные у Навального симптомы "соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту", при котором "помощь должна быть оказана немедленно", отметила лечащий врач политика.
"В итоге: у меня лично складывается определенная клиническая картина происходящего:
- Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица".
- Далее - госпитализация в больницу, которой заведует главный врач-единоросс, контролирующая каждый шаг и лечение Навального.
- Нас, лечащих врачей и знающих досконально все о здоровье Алексея - абсурдно не пускают ни к коллегам, ни к пациенту.
Зачем? Видимо, чтобы никто не узнал и не догадался о причине "заболевания" Алексея Навального", - написала Васильева.
Напомним, 24 июля Алексея Навального задержали у подъезда своего дома. В тот же день суд Москвы приговорил оппозиционера к 30 суткам административного ареста на основании протокола, составленного по факту повторного нарушения правил проведения митинга из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.
Утром 28 июля политика госпитализировали в больницу имени Виноградова в Москве с диагнозом "острая аллергическая реакция". Он находится в больничной палате под охраной полицейских.
И пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, и врач Анастасия Васильева особо выделили отсутствие ранее каких-либо аллергий у Навального.