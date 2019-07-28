"У власти совсем сорвало крышу": в Москве более тысячи задержанных. Объявлен новый митинг

Количество участников

Согласно данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в несанкционированном митинге приняли участие 3500 человек, 700 из которых "журналисты и блогеры, заранее проинформировавшие о своем участии в акции".

ФОТО: Reuters/ScanPix

Организаторы называли цифру в пять-десять тысяч человек. Так, незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму, юрист Любовь Соболь в социальной сети Twitter написала:

"У Ильи Азара в протоколе написали про 10 000 человек сегодня. Думаю, что было больше.

Но даже так - это самая крупная акция, объявленная властями несогласованной, за долгие годы".

Галерея: Полиция охраняет мэрию Москвы

Количество задержанных

По сведениям проекта "ОВД-Инфо" на 03:00, на акции за свободные выборы в Москве 27 июля задержали 1373 человека.

Проект отмечает, что это рекордное число по крайней мере "за последние семь лет".

В пресс-службе столичного управления МВД рассказали о 1074 задержанных.

Отметим, что еще до начала митинга - утром в субботу - были задержаны несколько независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, приглашавшие своих избирателей на встречу у московской мэрии. В их числе - бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, юрист ФБК Любовь Соболь, муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина.

Днем их неожиданно выпустили, но к вечеру некоторых повторно задержали непосредственно на митинге.

Полиция посетила "Навальный LIVE" и "Дождь"

В ходе митинга сотрудники полиции пришли в студию "Навальный LIVE", а также на телеканал "Дождь", который вел прямую трансляцию из центра Москвы. Это было мощно, смотрите видео!

Видео, как полиция врывалась в студию @navalnylive, откуда велась прямая трансляция акции на Тверской. pic.twitter.com/4Wbh0sP8cK — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) July 27, 2019

Главного редактора "Дождя" Александру Перепелову вызвали на допрос в статусе свидетеля.

Есть пострадавшие

Сообщается о жестких действиях со стороны силовиков. Журналисты на протяжении всего дня рассказывали о грубом обращении сотрудников ОМОНа: они били по камерам и телефонам, выбивая технику из рук и нанося травмы. Днем ОМОН и Росгвардия также применяли дубинки против протестующих, пишет "Медуза".

ФОТО: AFP/SCANPIX

Журналисты проекта Baza сообщили, что общее количество пострадавших на митинге достигло 77 человек.

"У власти совсем сорвало крышу: она ведет себя просто садистки", - прокомментировал происходящее в социальной сети Twitter Илья Яшин.

Отметим, от действий силовиков некоторые укрылись в Храме Космы и Дамиана в Шубине.

"Не уверен, но полагаю, что многие из них хотели найти у нас убежище. Кто-то пришел к нам, потому что ему просто было страшно. Кто-то боялся, что его задержат", - пояснил Иеромонах Иоанн.

Новый митинг 3 августа

Илья Яшин непосредственно перед повторным задержанием успел призвать активистов выйти на очередную акцию протеста 3 августа - перед рассмотрением жалоб незарегистрированных кандидатов в Центризбиркоме. Это следующая суббота.

Федеральные каналы молчат, Путин на дне Финского залива

В субботу вечером на российских федеральных каналах об акции и ее участниках ничего не сказали.

Пока в столице России активисты вышли на улицы против отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму десяткам кандидатов от оппозиции, президент России Владимир Путин опустился в батискафе на дно Финского залива. Там он осмотрел затонувшую в 1942 году подлодку.

Именно это и стало первой новостью вечерней программы "Время" на Первом канале.