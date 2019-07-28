"У власти совсем сорвало крышу": в Москве более тысячи задержанных. Объявлен новый митинг

В субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Обобщаем главное о "самой крупной акции, объявленной властями несогласованной, за долгие годы".
Количество участников
Согласно данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в несанкционированном митинге приняли участие 3500 человек, 700 из которых "журналисты и блогеры, заранее проинформировавшие о своем участии в акции".
Организаторы называли цифру в пять-десять тысяч человек. Так, незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму, юрист Любовь Соболь в социальной сети Twitter написала:
"У Ильи Азара в протоколе написали про 10 000 человек сегодня. Думаю, что было больше.
Но даже так - это самая крупная акция, объявленная властями несогласованной, за долгие годы".
Галерея: Полиция охраняет мэрию Москвы
Количество задержанных
По сведениям проекта "ОВД-Инфо" на 03:00, на акции за свободные выборы в Москве 27 июля задержали 1373 человека.
Проект отмечает, что это рекордное число по крайней мере "за последние семь лет".
В пресс-службе столичного управления МВД рассказали о 1074 задержанных.
Отметим, что еще до начала митинга - утром в субботу - были задержаны несколько независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, приглашавшие своих избирателей на встречу у московской мэрии. В их числе - бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, юрист ФБК Любовь Соболь, муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина.
Днем их неожиданно выпустили, но к вечеру некоторых повторно задержали непосредственно на митинге.
Полиция посетила "Навальный LIVE" и "Дождь"
В ходе митинга сотрудники полиции пришли в студию "Навальный LIVE", а также на телеканал "Дождь", который вел прямую трансляцию из центра Москвы. Это было мощно, смотрите видео!
Видео, как полиция врывалась в студию @navalnylive, откуда велась прямая трансляция акции на Тверской. pic.twitter.com/4Wbh0sP8cK— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) July 27, 2019
Главного редактора "Дождя" Александру Перепелову вызвали на допрос в статусе свидетеля.
Есть пострадавшие
Сообщается о жестких действиях со стороны силовиков. Журналисты на протяжении всего дня рассказывали о грубом обращении сотрудников ОМОНа: они били по камерам и телефонам, выбивая технику из рук и нанося травмы. Днем ОМОН и Росгвардия также применяли дубинки против протестующих, пишет "Медуза".
Журналисты проекта Baza сообщили, что общее количество пострадавших на митинге достигло 77 человек.
"У власти совсем сорвало крышу: она ведет себя просто садистки", - прокомментировал происходящее в социальной сети Twitter Илья Яшин.
Отметим, от действий силовиков некоторые укрылись в Храме Космы и Дамиана в Шубине.
"Не уверен, но полагаю, что многие из них хотели найти у нас убежище. Кто-то пришел к нам, потому что ему просто было страшно. Кто-то боялся, что его задержат", - пояснил Иеромонах Иоанн.
Новый митинг 3 августа
Илья Яшин непосредственно перед повторным задержанием успел призвать активистов выйти на очередную акцию протеста 3 августа - перед рассмотрением жалоб незарегистрированных кандидатов в Центризбиркоме. Это следующая суббота.
Федеральные каналы молчат, Путин на дне Финского залива
В субботу вечером на российских федеральных каналах об акции и ее участниках ничего не сказали.
Пока в столице России активисты вышли на улицы против отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму десяткам кандидатов от оппозиции, президент России Владимир Путин опустился в батискафе на дно Финского залива. Там он осмотрел затонувшую в 1942 году подлодку.
Именно это и стало первой новостью вечерней программы "Время" на Первом канале.
Тверская сегодня нам всем(и мне в том числе) доказала вновь,что точка невозврата для нынешней власти России давно уже прошла! Шансы у них только остаются для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского ,Чёрного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет🇷🇺👊— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) July 27, 2019