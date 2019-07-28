Отбывающего арест Навального госпитализировали

Телеграм-канал 112 сообщил, что у политика "сильнейшая аллергия", пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш позднее в социальной сети Twitter подтвердила этот диагноз.

Сегодня утром (9.30 утра) Алексей Навальный был госпитализирован с диагнозом «острая аллергическая реакция»: сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции не определён. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции>>

Поводом стало его выступление на митинге 20 июля, на котором он предложил устроить акцию у мэрии Москвы с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, а также его пост в социальной сети Facebook с призывом прочесть заявление кандидатов на ту же тему.