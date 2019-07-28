Вс, 28.07.2019
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Отбывающего арест Навального госпитализировали

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Алексей Навальный

ФОТО: EPA/Scanpix

Утром 28 июля оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий административный арест в спецприемнике, был госпитализирован в московскую клиническую больницу № 64, со ссылкой на медучреждение пишет "Медуза".

Сообщается, что Навальный находится в терапевтическом отделении. 

Телеграм-канал 112 сообщил, что у политика "сильнейшая аллергия", пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш позднее в социальной сети Twitter подтвердила этот диагноз.

Напомним, 24 июля Алексея Навального арестовали на 30 суток. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.

Поводом стало его выступление на митинге 20 июля, на котором он предложил устроить акцию у мэрии Москвы с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, а также его пост в социальной сети Facebook с призывом прочесть заявление кандидатов на ту же тему. 

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