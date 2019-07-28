Отбывающего арест Навального госпитализировали

Утром 28 июля оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий административный арест в спецприемнике, был госпитализирован в московскую клиническую больницу № 64, со ссылкой на медучреждение пишет "Медуза".
Сообщается, что Навальный находится в терапевтическом отделении.
Телеграм-канал 112 сообщил, что у политика "сильнейшая аллергия", пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш позднее в социальной сети Twitter подтвердила этот диагноз.
Сегодня утром (9.30 утра) Алексей Навальный был госпитализирован с диагнозом «острая аллергическая реакция»: сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции не определён. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции>>— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019
Напомним, 24 июля Алексея Навального арестовали на 30 суток. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.
Поводом стало его выступление на митинге 20 июля, на котором он предложил устроить акцию у мэрии Москвы с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, а также его пост в социальной сети Facebook с призывом прочесть заявление кандидатов на ту же тему.