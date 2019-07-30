(Не) уйти по-английски. Что ждёт живущих в Британии латвийцев после Brexit?

"Если бы референдум о выходе Британии из ЕС устроили сейчас, то результаты были бы совершенно иными". Правительство Британии гарантирует защищу прав подданных Латвии, живущих в Соединённом Королевстве, во время так называемого "переходного периода", который продлится в течении двух лет после Brexit. Это касается прав на пребывания в стране, защиту иностранных работников и возможности близких членов семьи присоединиться к ним. О том, что будет потом, в настоящий момент чёткой ясности нет.

Хронология

Слово "Brexit" в нашей новостной повестке появилось так давно, что многие уже, пожалуй, не помнят всю хронологию событий. Известно одно, в свете последних событий выражение "Уйти по-английски" уже давно потеряло своё первоначальное значение "Уйти, не прощаясь".

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства поддержали его. За выход из ЕС проголосовали порядка 52% британцев, против – 48%. На следующий день премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке.

13 июля правительство Великобритании возглавила Тереза Мэй.

Великобритания официально уведомила Брюссель о своем выходе из Евросоюза в марте 2017 года. В феврале 2018 года Европейская комиссия опубликовала проект соглашения о выходе Британии.

В октябре 2018 года Лондоне прошло масштабное шествие против Brexit.

Галерея: Демонстрация против Brexit в Лондоне (2018 год)

Далее следовали уходы в отставку министров по делам Brexit, саммит ЕС об утверждении проекта соглашения декларации о будущих отношениях с Британией, и попытки отправить Мэй в отставку.

12 марта 2019 года британский Парламент повторно отверг проект соглашения о выходе из ЕС. 20 марта Тереза Мэй просит ЕС перенести Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, после чего в Лондоне проходит многотысячный марш с требованием отменить Brexit вовсе.

Галерея: Противники Brexit вышли на улицы Лондона (2019 год)

Далее - провальные попытки выхода Британии из Евросоюза, по причине того, что Палата общин в очередной раз отвергает проект соглашения с ЕС.

В апреле этого года Европейский союз решает дать Британии очередную отсрочку - последний названный Брюсселем срок выхода Соединенного Королевства из Евросоюза – 31 октября 2019 года.

7 июня Тереза Мэй уходит с поста лидера Консервативной партии. Вместо неё премьер-министром Британии становится Борис Джонсон.

Он не сомневается в способности Британии покинуть ЕС 31 октября. Как отмечает BBC, ему хотелось бы заключить соглашение с ЕС перед Brexit, но он готов вывести Британию из Евросоюза и по "жесткому" сценарию. "Британия будет готова к любому исходу", - цитирует его издание.

"Сегодня Британия бы проголосовала против Brexit"

Эксперт института международных отношений Chatham House в Лондоне Кейр Джаилс считает, что если бы через месяц снова устроили референдум о Brexit, результаты были бы совершенно иными.

Кейр Джаилс ФОТО: Nora Krevņeva-Baibakova

"В Великобритании ситуация в столице и в деревнях очень отличается. Лондон от Европейского союза получил очень много, в то время как на переферии люди имеют негативный опыт. Именно это и объясняет такие большие отличия в голосовании. Первый референдум стал протестным голосованием против Брюсселя и Лондона. Это были рассерженные избиратели, которые использовали первую возможность поколения участвовать в по-настоящему демократическом голосовании. Логично, что они выразили все свое негодование и неудовлетворение, которые у них накопились", - объяснил он Русскому TVNET.

Действительно, в 2016 году Лондон, Шотландия и Северная Ирландия в большинстве проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС, остальная Англия и Уэльс - за то, чтобы уйти.

"Сейчас, когда многие вещи стали более понятными, и люди осознали, какими будут последствия выхода из Европейского союза, результат голосования действительно мог бы быть абсолютно другим", - выразил своё мнение Кейр Джаилс.

В свою очередь глава директората по вопросам Северной и Центральной Европы МИД Британии Майя Сивагнанэм рассказала Русскому TVNET об изменениях, которые коснутся Латвию и её подданных после выхода Британии из ЕС.

Майя Сивагнанэм ФОТО: Nora Krevņeva-Baibakova

Судьба наших соотечественников

Как политические лидеры Латвии, так и жители нашей страны, родственники которых проживают в Британии, часто высказывают опасения о судьбе наших соотечественников после Brexit. По словам Сивагнанэм, данные опасения напрасны, поскольку правительство Британии на должном уровне гарантирует защиту прав этих людей.

Представитель МИД рассказала, что в настоящее время достигнуто соглашение, которое обеспечит гражданам ЕС уверенность в своих правах в будущем. Однако, определенные изменения все же предвидятся.

Согласно информации, которую предоставила Майя Сивагнанэм, на данный момент заключены договоренности о защите прав граждан ЕС в Великобритании и граждан Соединенного Королевства в ЕС в соответствии с соглашением о выходе из сообщества, что включает в себя: право на пребывание в Великобритании до окончания периода имплементации (переходный период, во время которого стороны должны согласовать параметры и формат дальнейших отношений - Прим.Ред.), который должен продлиться два года после выхода Британии из ЕС;

до окончания периода имплементации (переходный период, во время которого стороны должны согласовать параметры и формат дальнейших отношений - Прим.Ред.), который должен продлиться два года после выхода Британии из ЕС; защита иностранных работников ;

; предоставление возможности близким членам семьи присоединиться к работающим в Британии гражданам ЕС на основе текущих правил ЕС, но только в том случае, если эти отношения имели место быть до окончания "периода имплементации". По словам представителя МИД, все члены семьи, законно проживающие с гражданином ЕС, к завершению "периода имплементации" тоже будут защищены.

Страховые взносы мигрантов

Власти Британии обещают сохранить все взносы, которые работающие в ЕС внесли в различные системы или фонды социального страхования. Все права мигрантов, которыми они пользовались до сих пор, основываясь на этих выплатах, сохранятся.

"На протяжении периода имплементации граждане Латвии смогут пользоваться своей европейской картой медицинского страхования, дающей право гражданам ЕС получать медицинские услуги в других европейских странах", - объясняет Сивагнанэм.

То, что ждет подданных Латвии, проживающих и работающих в Великобритании, после завершения упомянутого двухлетнего переходного периода, глава директората не комментирует.

Оборона и наука

Оборона и совместные проекты в области безопасности останутся ключевыми приоритетами в сотрудничестве Британии и Латвии и после Brexit.

"Британские военные не покинут место постоянной дислокации на территории стран Балтии. Также в числе ключевых приоритетов партнерства останутся наука, образование и инновации", - комментирует представитель МИД Британии.

По данным опроса, проведенного в марте 2019 года платформами Your Move и CVMarket.lv, после Brexit в Великобритании планируют остаться 84% проживающих в этой стране латвийцев. 3% респондентов ответили, что после выхода Великобритании из Европейского союза собираются переехать в другую страну ЕС, а 11% планируют вернуться на родину. 40% участников опроса поделились, что, на их взгляд, Brexit будет способствовать эмиграции рабочей силы из Латвии в другие страны ЕС. Лишь 16% респондентов считают, что выход Великобритании из ЕС будет способствовать поиску альтернативных решений здесь, в Латвии.