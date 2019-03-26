После того, как британский парламент взял в свои руки стратегию по Brexit, дальнейшие события могут развиваться по четырем возможным сценариям, пишет AFP.

Великобритания должна выбрать:

поддержать достигнутое Терезой Мэй соглашение по Brexit;

выйти из ЕС без соглашения;

отложить Brexit на более поздний срок;

отказаться от Brexit.

ВЫХОД ИЗ ЕС 22 МАЯ СОГЛАСНО СОГЛАШЕНИЮ

Британский парламент уже дважды подавляющим большинством голосов отвергал достигнутое Мэй соглашение, которое было согласовано в ноябре прошлого года.

Новое голосование Мэй готова запросить только в том случае, если среди депутатов будет достаточная поддержка. Соглашение предусматривает длительный переходный период и заключение нового торгового договора между Лондоном и Брюсселем.

Если депутаты смогут преодолеть различные возражения, которые высказывают как сторонники, так и противники Brexit, Великобритания выйдет из ЕС 22 мая.

BRЕXIT БЕЗ СОГЛАШЕНИЯ 12 АПРЕЛЯ ИЛИ ЕЩЕ ПОЗДНЕЕ

Если соглашение все же не будет утверждено парламентом, а также не будет поддержки большинства и у какой-либо другой альтернативы, автоматическим результатом станет Brexit без соглашения.

Европейская комиссия предусмотрела конкретный срок - 12 апреля, полночь по брюссельскому времени. Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон высказался, что мог бы согласиться и на другую дату Brexit без соглашения.

Мэй не исключает возможность Brexit без соглашения, хотя и большинство депутатов проголосовали против.

НОВЫЙ ПЛАН ИЛИ ОТСРОЧКА BREXIT НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ СРОК

Планируется, что на этой неделе в парламенте пройдут индикативные голосования по разным альтернативам Brexit, которые предусматривают отказ от достигнутого Мэй соглашения и различных проведенных ею "красных линий", например, от прекращения свободного передвижения.

Если одна из альтернатив получит поддержку большинства, Лондон попросит отложить Brexit на более позднее время, нежели 12 апреля.

Это означает, что Великобритания в конце мая должна будет провести выборы в Европарламент.

В таком случае, по мнению Еврокомисии, выход Великобритании из ЕС необходимо отложить как минимум до конца 2019 года или даже на еще более позднее время, чтобы достойно поменять стратегию Brexit.

Это даст время и для смены премьера Великобритании, если Мэй решит уйти в отставку. Также это дает возможность провести повторный референдум, или досрочные выборы.

У центральной избирательной комиссии Великобритании есть средства для организации выборов в Европарламент, и она может в короткий срок их организовать при соответствующем указе, однако Мэй отметила, что такой сценарий "неприемлем".

"Не считаю, что было бы правильно устраивать выборы в Европарламент спустя три года после того, как народ проголосовал за выход из ЕС", - подчеркнула Мэй.

ОСТАНОВИТЬ BRЕXIT

Это самый маловероятный сценарий, но по-прежнему возможный.

В субботу на улицы Лондона вышел миллион человек с требованием устроить повторный референдум. На домашней странице парламента петицию об отказе от Brexit с прошлой среды подписали уже более 5,5 миллионов человек.

Галерея: Марш в поддержку нового референдума

Суд ЕС признал, что Великобритания может в одностороннем порядке отозвать вступление в силу 50-го пункта Лиссабонского договора, которым начинается официальный выход страны из блока.

ОТСТАВКА МЭЙ

Цена, которую необходимо заплатить, чтобы евроскептически настроенные тори поддержали соглашение Мэй, могла бы быть ее отставка.

Мэй выступает против остановки, отсрочки или реализации Brexit не по программе руководимой ею Консервативной партии.

Премьер уже сообщила, что не планирует оставаться в руководстве партии до следующих парламентских выборов, которые пройдут в 2022 году, однако, они могут быть объявлены и уже в ближайшие недели.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ

Если парламент выберет сценарий, согласно которому правительство признает неосуществимой или не соответствующей программу тори, единственной возможностью будет объявление досрочных выборов.

Выборы могут быть объявлены, если парламент высказывает недоверие правительству, однако правительство может взять инициативу в свои руки и само объявить досрочные выборы.

Если одна из партий получит подавляющее большинство, может быть сформировано более сильное правительство.