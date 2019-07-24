Ср, 24.07.2019
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Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Британии

Борис Джонсон

ФОТО: AFP/SCANPIX

Бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал новым премьер-министром страны. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Ранее нового лидера правящей Консервативной партии приняла королева Елизавета II. Букингемский дворец опубликовал фотографию, на которой Джонсон пожимает руку королеве. В соответствии с протоколом королева Великобритании попросила политика стать ее 14-м премьер-министром и создать правительство.

Елизавета II и Борис Джонсон во время аудиенции в Букингемском дворце в Лондоне 24 июля 2019

ФОТО: SCANPIX

Также ранее бывший премьер Тереза Мэй объявила, что рада передать полномочия политику, так как Джонсон взял на себя обязательство исполнить волю народа и вывести страну из ЕС.

Борис Джонсон уже выступил с первой речью после вступления в должность. Политик сказал, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября.

Борис Джонсон является одним из главных сторонников Brexit. Политик активно выступал за данное решение во время референдума 2016 года.

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