Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Британии

Бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал новым премьер-министром страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
The Queen received The Right Honourable Boris Johnson MP in an Audience this afternoon and requested him to form a new Administration. https://t.co/WMFksFMo4S pic.twitter.com/mngEVnxm8X— The Royal Family (@RoyalFamily) July 24, 2019
Ранее нового лидера правящей Консервативной партии приняла королева Елизавета II. Букингемский дворец опубликовал фотографию, на которой Джонсон пожимает руку королеве. В соответствии с протоколом королева Великобритании попросила политика стать ее 14-м премьер-министром и создать правительство.
Также ранее бывший премьер Тереза Мэй объявила, что рада передать полномочия политику, так как Джонсон взял на себя обязательство исполнить волю народа и вывести страну из ЕС.
Борис Джонсон уже выступил с первой речью после вступления в должность. Политик сказал, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября.
'The people who bet against Britain are going to lose their shirts'— Sky News (@SkyNews) 24 июля 2019 г.
Boris Johnson has delivered his first speech as Prime Minister outside of Downing Street, promising to deliver Brexit.
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Борис Джонсон является одним из главных сторонников Brexit. Политик активно выступал за данное решение во время референдума 2016 года.