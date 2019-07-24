Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Британии

The Queen received The Right Honourable Boris Johnson MP in an Audience this afternoon and requested him to form a new Administration. https://t.co/WMFksFMo4S pic.twitter.com/mngEVnxm8X — The Royal Family (@RoyalFamily) July 24, 2019

Ранее нового лидера правящей Консервативной партии приняла королева Елизавета II. Букингемский дворец опубликовал фотографию, на которой Джонсон пожимает руку королеве. В соответствии с протоколом королева Великобритании попросила политика стать ее 14-м премьер-министром и создать правительство.

Елизавета II и Борис Джонсон во время аудиенции в Букингемском дворце в Лондоне 24 июля 2019 ФОТО: SCANPIX

Также ранее бывший премьер Тереза Мэй объявила, что рада передать полномочия политику, так как Джонсон взял на себя обязательство исполнить волю народа и вывести страну из ЕС.

Борис Джонсон уже выступил с первой речью после вступления в должность. Политик сказал, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября.

'The people who bet against Britain are going to lose their shirts'



Boris Johnson has delivered his first speech as Prime Minister outside of Downing Street, promising to deliver Brexit.



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