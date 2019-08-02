"Латвия для меня - второй дом": дочь Винокура после развода отдыхает в Юрмале

Издание Privātā Dzīve поймало балерину во время фестиваля Laima Rendezvous.

Девушка поделилась, что отдыхает в Юрмале вместе с родителями и своим трехлетним сыном Федором.

"Латвия для меня как второй дом. Сюда очень быстро попасть - всего час полета - и мы уже на месте. Мы отдыхаем здесь каждое лето, для нас это нерушимая традиция", - призналась она.

Отмечается, что семья Винокуров уже много лет владеет апартаментами в комплексе Marienbāde.

По словам Анастасии, днем они преимущественно купаются, несмотря на прохладную воду в Балтийском море, а вечера семья проводит в любимых ресторанах 36.līnijа и Legend.Beach.

"Федору очень нравится в Юрмале, потому что во дворе много детей, с которыми он может поиграться", - говорит Анастасия.

Отметим, что отдых этим летом для балерины как нельзя кстати - не так давно российские СМИ писали о том, что она развелась с отцом ребенка, музыкальным продюсером Григорием Матвеевичевым.

"Пережила этот период, все в порядке", - сказала балерина, но предпочла не распространяться о причинах разрыва.