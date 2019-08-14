"Вентспилс" потерпел разгромное поражение и выбыл из Лиги Европы

Первый опасный момент у ворот "Вентспилса" возник уже на 2-й минуте, после удара Джозефа Амоа. Десять минут спустя латвийский клуб снова был близок к тому, чтобы пропустить гол, но удар Рошиньи с близкого расстояния отразил вратарь Вячеслав Кудрявцев.

Добиться своего португальцам удалось на 28-й минуте - автором гола стал бразилец Дэвидсон. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу "Витории".

Во вторые 45 минут картина игры особо не изменилась и португальцы продолжали атаковать ворота "жёлто-синих". На 48-й минуте Рошинья удвоил преимущество "Витории", а десять минут спустя португальский полузащитник оформил дубль и сделал счёт 3:0 в пользу хозяев.

Затем игра немного успокоилась, пока на 79-й и 80-й минутах хозяева не забили ещё два гола в ворота команды из Курземе. Сначала отличился Жуан Тейшейра, а минуту спустя гол на свой счёт записал Жуан Педро. Оба раза ассистентом выступил 24-летний Рошинья.

На этом страдания "Вентспилса" не закончились - на 86-й минуте Рошинья вывел на ударную позицию Педру Родригеша, который не промахнулся - 6:0.

Напомним, что в первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Латвии, "Вентспилс" также не сумел найти ключ к воротам "Витории" и проиграл со счётом 0:3. Таким образом, португальцы одержали победу со счётом 9:0 (по сумме двух встреч) и вышли в плей-офф Лиги Европы, где сыграют с румынским клубом ФКСБ или чешской командой "Млада-Болеслав".

В отборочном раунде Лиги Европы продолжает выступать "Рига", которая в первом матче третьего раунда сыграла вничью с финским ХИКом (1:1). Ответная игра рижан состоится в Хельсинки 15 августа.