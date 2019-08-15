"Рига" сыграла вничью с ХИКом и вышла в плей-офф Лиги Европы

Хозяева начали матч очень активно и уже на 4-й минуте заставили рижан нарушить правила в собственной штрафной. 11-метровый удар исполнил Рафинья, но Роберту Озолсу удалось отразить мяч, правда, на добивании расторопнее всех оказался Петтери Форселл - 1:0.

Шесть минут спустя рижане ответили ударом в перекладину, а ещё 15 минут спустя не удалось использовать хороший стандарт. В продолжении тайма команды пару раз обменялись опасными атаками, но до перерыва счёт не изменился.

На 62-й минуте полузащитник Роман Дебелко вернул надежду латвийским болельщикам и сравнял счёт. Радость "Риги" была недолгой, так как всего семь минут потребовалось ХИКу, чтобы снова выйти вперёд. На этот раз голом отметился Тим Вяурюнен, который после подачи с углового выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в сетку.

Стоит отдать должное "Риге", которая даже не думала опускать руки и после пропущенного гола бросилась вперёд. Это принесло плоды на 80-й минуте - Олег Лайзанс нанёс сильный удар из-за пределов штрафной, вратарь отбил перед собой и первым на добивании оказался Дебелко, который оформил дубль. 2:2 - ничья, со вкусом победы!

JĀĀĀ!!!!! Soļojam tālāk!!! Vienmer ticiet sev! 🔥🔥🔥🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🦁🦁🦁🦁 pic.twitter.com/GPSpAGq7y8 — Riga FC (@RigaFC_Official) August 15, 2019

В первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Латвии, "Рига" и ХИК также разошлись миром (1:1), но за счёт большего количества голов на чужом поле латвийский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы, где сыграет с датским клубом "Копенгаген". Первая игра состоится в Дании 22 августа, а ответная на стадионе "Сконто" 29 августа.

Напомним, что ранее третий отборочный раунд не смог преодолеть "Вентспилс", который у себя дома проиграл португальской "Витории" со счётом 0:3, а на выезде был разгромлен со счётом 0:6.