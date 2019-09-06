Она мечтала об этом почти 60 лет! Женщина в 74 года родила двойню

30 лет назад у Эрраматти Мангаяммы наступила менопауза, однако она по-прежнему мечтала испытать радость материнства. В ноябре 2018 года женщина обратилась за помощью в клинику репродуктивного здоровья, руководство которой приняло решение оплатить ей большую часть процедур. Медики были уверены, что беременность пожилой пациентки станет историческим событием.

Для процедуры ЭКО использовали донорские яйцеклетки.

Оплодотворение прошло успешно, и в январе этого года женщину положили в больницу, где на протяжении всей беременности следили за ее здоровьем.

"Ее регулярно обследовали кардиологи, пульмонологи, гинекологи и диетологи", - пояснил директор клиники Санакаяла Умашанкар.

В четверг утром, 5 сентября, он сам провел операцию по кесареву сечению, в результате которой на свет появились две здоровые девочки.

"Операция прошла благополучно, - подчеркнул Умашанкар. - И мама, и новорожденные здоровы и не имеют осложнений".

Как сообщает издание, малышек будут кормить донорским молоком. Кстати, их отцу 80 лет.

Когда Мангаямма подтвердит свой возраст документально, она станет старейшей женщиной, которой удалось родить. На данный момент рекорд принадлежит испанке Марии дель Кармен Бусаде де Ларе, которая стала матерью двойни в 66 лет.