"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым. Футболист остался без клуба

Футбольный клуб "Краснодар" и Павел Мамаев оформили расторжение контракта по взаимному согласию сторон. На официальной странице "Краснодара" подчеркнули, что в будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.
Напомним, что Мамаев и футболист "Зенита" Александр Кокорин 17 сентября покинули территорию исправительной колонии и вышли на свободу.
"Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты", - сказано в заявлении клуба, который опубликовал видео с лучшими моментами выступлений Мамаева.
По информации "Спорт-Экспресс", Мамаев может продолжить карьеру в московском "Динамо". Сообщается, до зимнего трансферного окна футболист будет тренироваться с "Динамо", а в январе 2019-го его включат в заявочный список на сезон.
Отметим, что ранее Российский футбольный союз (РФС) отказался зарегистрировать футболиста "Зенита" Александра Кокорина для участия в чемпионате России, поскольку документы для этого были поданы вне регистрационного периода.
Напомним, осенью 2018-го Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы, за что были задержаны, а позднее направлены в СИЗО "Бутырка". Их содержание под стражей неоднократно продлевалось.
В мае суд признал обоих виновными и приговорил футболистов к реальным срокам. Павел Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября этого года. Кокорин - 7 декабря. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении.