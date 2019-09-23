"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым. Футболист остался без клуба

Напомним, что Мамаев и футболист "Зенита" Александр Кокорин 17 сентября покинули территорию исправительной колонии и вышли на свободу.

"Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты", - сказано в заявлении клуба, который опубликовал видео с лучшими моментами выступлений Мамаева.

По информации "Спорт-Экспресс", Мамаев может продолжить карьеру в московском "Динамо". Сообщается, до зимнего трансферного окна футболист будет тренироваться с "Динамо", а в январе 2019-го его включат в заявочный список на сезон.

Отметим, что ранее Российский футбольный союз (РФС) отказался зарегистрировать футболиста "Зенита" Александра Кокорина для участия в чемпионате России, поскольку документы для этого были поданы вне регистрационного периода.

Напомним, осенью 2018-го Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы, за что были задержаны, а позднее направлены в СИЗО "Бутырка". Их содержание под стражей неоднократно продлевалось.