Пт, 11.10.2019
Уже сейчас курдские силы сообщают о гражданских жертвах в результате бомбардировки Турцией. К сожалению, игры держав почти всегда требуют жертв, и эта ситуация не будет исключением. Том Ратфелдерс, журналист TVNET
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  • Видео: 4-летний сын ведущей почти прервал прямой эфир. Он очень хотел обнять маму

Видео: 4-летний сын ведущей почти прервал прямой эфир. Он очень хотел обнять маму

ФОТО: https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=bUIoTchoQFU

Интересный инцидент случился во время прямого эфира NBC с телеведущей Кортни Кьюб. Женщина сообщала о наступлении турецких войск в Сирии, когда в кадр попал её четырехлетний сын. Как выяснилось, ему просто хотелось обнять свою маму. Фрагмент видеозаписи прямого эфира был опубликован на YouTube.

Кьюб, продолжив читать новости, пыталась ласково отстранить ребёнка, однако он не хотел сдаваться. В результате журналистка всё же немного отошла от темы и извинилась перед зрителями: "Простите, тут мои дети в прямом эфире".

Ситуация была спасена режиссерами эфира, которые включили на экране карту Сирии.

Время спустя женщина рассказала, что из-за срочных новостей по Сирии журналистке не удалось отвезти своих сыновей-близнецов в детский сад.

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