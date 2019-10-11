Видео: 4-летний сын ведущей почти прервал прямой эфир. Он очень хотел обнять маму

Интересный инцидент случился во время прямого эфира NBC с телеведущей Кортни Кьюб. Женщина сообщала о наступлении турецких войск в Сирии, когда в кадр попал её четырехлетний сын. Как выяснилось, ему просто хотелось обнять свою маму. Фрагмент видеозаписи прямого эфира был опубликован на YouTube.