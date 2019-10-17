Умер боксёр, выступивший перед боем Усик - Уизерспун. Последние дни он провёл в коме

Американский боксёр Патрик Дэй умер в возрасте 27 лет. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная в ходе поединка с Чарльзом Конвеллом в Чикаго. Об этом сообщают иностранные СМИ и Всемирный боксёрский совет (WBC).
Спортсмен умер на четвёртый день после пережитого нокаута в поединке с Чарльзом Конвеллом.
12 октября в Чикаго прошёл турнир по профессиональному боксу. Вечером в главной битве встретились украинец Александр Усик и американец Чезз Уизерспун. До этой дуэли на ринге встретились Чарльз Конвелл и Патрик Дэй, который получил очень серьёзные травмы головы, после чего впал в кому.
В десятом раунде Дэй оказался в глубоком нокауте. Судья даже открыв счёт, моментально вызвал на ринг медиков. Daily Express сообщает, что Патрик был без сознания и его выносили с ринга на носилках.
После срочной операции боксёр впал в кому, из которой так и не вышел.
Чарльз Конвелл после поединка заявил, что не желал себе победы такой ценой. "Если бы у меня была возможность всё вернуть назад, то я сделал бы это. Никто не заслуживает подобного", - написал он в своём Instagram.
За время своей карьеры Патрик Дэй провел 22 боя. В 17 из них он победил, четыре закончились поражением и один - ничьей.
Это уже вторая смерть профессионального боксёра на ринге в 2019 году. В июле после боя в Мэриленде был госпитализирован с отёком мозга 28-летний российский боксёр Максим Дадашев, который умер спустя четыре дня.