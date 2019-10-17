Умер боксёр, выступивший перед боем Усик - Уизерспун. Последние дни он провёл в коме

Спортсмен умер на четвёртый день после пережитого нокаута в поединке с Чарльзом Конвеллом.

12 октября в Чикаго прошёл турнир по профессиональному боксу. Вечером в главной битве встретились украинец Александр Усик и американец Чезз Уизерспун. До этой дуэли на ринге встретились Чарльз Конвелл и Патрик Дэй, который получил очень серьёзные травмы головы, после чего впал в кому.

В десятом раунде Дэй оказался в глубоком нокауте. Судья даже открыв счёт, моментально вызвал на ринг медиков. Daily Express сообщает, что Патрик был без сознания и его выносили с ринга на носилках.

После срочной операции боксёр впал в кому, из которой так и не вышел.

Чарльз Конвелл после поединка заявил, что не желал себе победы такой ценой. "Если бы у меня была возможность всё вернуть назад, то я сделал бы это. Никто не заслуживает подобного", - написал он в своём Instagram.

За время своей карьеры Патрик Дэй провел 22 боя. В 17 из них он победил, четыре закончились поражением и один - ничьей.