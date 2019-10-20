Лондон запустил чрезвычайный план на случай Brexit без соглашения

"Мы запускаем операцию Yellowhammer, это означает, что мы готовимся выйти без соглашения, если отсрочка Brexit [со стороны ЕС] предоставлена не будет", – сказал министр.

По его словам, уже в воскресенье правительство соберется на чрезвычайное заседание по поводу выхода из Евросоюза без соглашения.

"После вчерашнего голосования риск выхода без соглашения увеличился, потому что мы не можем гарантировать, что ЕС согласится на продолжение переговоров о Brexit", - сказал Гоув.

Напомним, в субботу, 19 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил письмо президенту Европейского совета Дональду Туску с просьбой отсрочить Brexit.

Британский парламент в субботу проголосовал за предложение, в соответствии с которым парламент не может утвердить соглашение по Brexit, достигнутое Джонсоном, пока в парламенте не будет принят закон об исполнении соглашения.

Таким образом, из-за неспособности утвердить соглашение по Brexit, закон вынуждает премьер-министра просить ЕС об отсрочке Brexit до 31 января.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил агентству LETA, что, по его мнению, следует поддержать просьбу Великобритании о временной отсрочке Brexit.

Министр пояснил, что голосование парламента Великобритании в субботу иллюстрирует сложность внутренней политики этой страны и то, насколько трудно премьер-министру получить большинство в парламенте.