Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Так как соглашение по Brexit не было утверждено, автоматически действует закон о предотвращении выхода Великобритании из Евросоюза без сделки, согласно которому премьер должен просить отсрочить Brexit до 31 января.

Депутаты палаты представителей 322 голосами поддержали законопроект консервативного депутата Оливера Летвина. 306 человек проголосовали против. Предложение состоит в том, что перед ратификацией соглашения надо принять закон для его исполнения.

После принятия законопроекта правительство продолжило предусмотренное голосовании о ратификации соглашения по Brexit.

Джонсон после голосования заявил, что настаивает на прежнем сроке Brexit - 31 октября - и не будет просить ЕС продлить его. Он отметил, что на следующей неделе правительство подаст законопроект, который необходим для осуществления выхода из ЕС.

"Премьер не будет просить отсрочку, он скажет лидерам ЕС, что задержки не будет и они должны отказать письму правительства и совершить Brexit до 31 октября с новым соглашением", - отмечает пресс-служба офиса премьера Британии.