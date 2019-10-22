Вт, 22.10.2019
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Женский футбол - это скучно? Вы только посмотрите на этот гол!

Надежда Карпова

ФОТО: instagram.com/karpichito

Российская футболистка Надежда Карпова, которая выступает за испанскую "Севилью", отметилась очень красивым голом в ворота "Эспаньола". Гол настолько крутой, что его хочется пересматривать снова и снова!

24-летняя Карпова вышла на замену на 72-й минуте и почти сразу забила сумасшедший по красоте гол. Футболистка замкнула прострел с правого фланга пяткой, а мяч закрутился так, что ударился об землю и залетел в дальний угол. Это надо видеть!

После забитого мяча Надежда побежала к тренеру, чтобы поблагодарить его с правильно угаданной заменой. Но на этом Карпова решила не останавливаться и всего семь минут спустя оформила дубль в матче. Всего на счету россиянки 4 гола в 13 матчах.

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