Женский футбол - это скучно? Вы только посмотрите на этот гол!

24-летняя Карпова вышла на замену на 72-й минуте и почти сразу забила сумасшедший по красоте гол. Футболистка замкнула прострел с правого фланга пяткой, а мяч закрутился так, что ударился об землю и залетел в дальний угол. Это надо видеть!

После забитого мяча Надежда побежала к тренеру, чтобы поблагодарить его с правильно угаданной заменой. Но на этом Карпова решила не останавливаться и всего семь минут спустя оформила дубль в матче. Всего на счету россиянки 4 гола в 13 матчах.