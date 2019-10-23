Анастасия Решетова показала живот через 6 дней после родов

В соцсетях Решетова опубликовала короткое видео, на котором показала, как выглядит ее живот через шесть дней после родов.

Дома новоиспеченная мамочка наконец смогла встать на весы.

Всего за время беременности она набрала более 13 килограммов, а сейчас пришла к выводу, что ей осталось сбросить примерно 6-7 кг.

Кроме того, модель мечтает вернуть былой пресс и накачанную попку. Правда, занятия спортом ей пока противопоказаны.

Напомним, популярный российский рэп-исполнитель, музыкальный продюсер, актер и предприниматель Тимати во второй раз стал отцом - его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына.

Об этом радостном событии счастливый папа сообщил в своем Instagram-аккаунте вечером 16 октября, опубликовав серию трогательных фото с новорожденным наследником.

Позже новоиспеченная мама призналась поклонникам, что роды были не из легких и длились долгих 15 часов.

"Вот эти бесценные моменты, которые отпечатаются в памяти на всю жизнь.

Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья.

Сейчас когда смотрю на него даже до конца не могу поверить в то, что Небеса благословили нас на такое Чудо", - написала Анастасия Решетова.